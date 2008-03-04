محمدعلی رامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: حوادث تلخی که امروز بر مردم مظلوم و بی پناه فلسطین تحمیل می شود جنایات هولناکی است که همه بشریت در برابر آن باید احساس مسئولیت کنند.

وی افزود: امروز صهیونیست ها خود را در شرایطی مشاهده می کنند که با حمایت دولت های آمریکا، انگلیس و فرانسه بدون هیچ ترسی از آینده خود در برابر انظار عمومی دست به این جنایات می زنند.

یک کارشناس مسائل بین المللی ادامه داد: متأسفانه همه جنایت های رژیم اسرائیل به نام قوم یهود علیه مسلمانان انجام می گیرد.

دبیرکل بنیاد جهانی بررسی هولوکاست یادآور شد: هولوکاستی که امروز صهیونیست ها علیه مردم مظلوم فلسطین تدارک دیده اند همه جنایت کاران تاریخ را تبرئه کرده است.

رامین ضمن انتقاد از سکوت دولت های اسلامی در قبال جنایت های رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی، گفت: دولتمردانی که امروز در جهان اسلام در برابر این جنایات سکوت اختیار می کنند باید در پیشگاه خداوند متعال و در میان ملت های خود پاسخگوی اقدامات توجیه ناپذیرشان باشند.

وی گفت: مشروعیت و هویت اسلامی ما امروز در حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین متجلی می شود و هر مسلمانی که فریاد نزند و اقدامی انجام ندهد در حقیقت اسلامیت و هویت اسلامی خویش را زیرسئوال برده است.

این کارشناس مسائل بین المللی در پایان خاطرنشان کرد: آگاهان سیاسی در جهان تمام این جنایات را ناشی از حمایت های صریح دولت آمریکا ارزیابی می کنند و ملت آمریکا متهم اصلی حمایت جورج بوش از جنایتکاران تاریخ است.