دو جلسه محرومیت و کسر 25 درصد از میزان قرارداد شیث رضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس ساعت 14 امروز در خصوص بررسی تخلف شیث رضایی در زمان اعزام این تیم به شیراز برای دیدار با مقاومت سپاسی، برگزار شد.

برپایه این گزارش، در این نشست تخلف شیث رضایی در خصوص رفتاری که در پرواز تهران به شیراز صورت گرفت پس از بررسی همه جانبه و کاملی که صورت گرفت، اعضای این کمیته شیث رضایی را مقصر تشخیص دادند و مقرر شد 25 درصد از کل مبلغ قراردادش کسر و همچنین 2 جلسه از همراهی تیم فوتبال پرسپولیس محروم شود.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در زمان پرواز هواپیمای حامل کاروان سرخپوشان به شیراز به صحبت با میکروفن در داخل هواپیما پرداخت و باعث نگرانی مسافران شد که از سوی ماموران امنیت پرواز نیز مورد برخورد قرار گرفت.