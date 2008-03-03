  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۵۲

جریمه مدافع خاطی اعلام شد؛

دو جلسه محرومیت و کسر 25 درصد از میزان قرارداد شیث رضایی

دو جلسه محرومیت و کسر 25 درصد از میزان قرارداد شیث رضایی

کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس شیث رضایی را به پرداخت جریمه سنگین نقدی و محرومیت دو جلسه ای از مسابقات این تیم محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس ساعت 14 امروز در خصوص بررسی تخلف شیث رضایی در زمان اعزام این تیم به شیراز برای دیدار با مقاومت سپاسی، برگزار شد.

برپایه این گزارش، در این نشست تخلف شیث رضایی در خصوص رفتاری که در پرواز تهران به شیراز صورت گرفت پس از بررسی همه جانبه و کاملی که صورت گرفت، اعضای این کمیته شیث رضایی را مقصر تشخیص دادند و مقرر شد 25 درصد از کل مبلغ قراردادش کسر و همچنین 2 جلسه از همراهی تیم فوتبال پرسپولیس محروم شود.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در زمان پرواز هواپیمای حامل کاروان سرخپوشان به شیراز به صحبت با میکروفن در داخل هواپیما پرداخت و باعث نگرانی مسافران شد که از سوی ماموران امنیت پرواز نیز مورد برخورد قرار گرفت.

کد مطلب 649126

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها