ورزشگاه فولادشهر اصفهان مجهز به دوربین های مداربسته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال حوادث حاشیه دیدار تیم های فوتبال سپاهان - پرسپولیس مسئولان دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن به دنبال راهکاری بودند تا از پس با ارتقا سطح امنیت ورزشگاه فولادشهر دیدارهای خود را در محیطی به دور از تنش برگزار کنند.

درهمین راستا به درخواست باشگاه ذوب آهن و با همکاری باشگاه سپاهان ورزشگاه فولادشهر از این پس به دوربین های مدار بسته پیشرفته مجهز خواهد شد تا حرکات تماشاگران در جریان بازی ها کنترل شود. این تصمیم در آخرین نشست هماهنگی ستاد برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در استان اصفهان اتخاذ شد.

آخرین نشست هماهنگی ستاد برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان پیش از ظهر امروز با حضور مدیران عامل دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان، فرمانده یگان ویژه استان اصفهان، مسئولان تربیت بدنی و هیئت فوتبال این استان برگزار شد که طی آن هماهنگی های لازم پیرامون برگزاری مطلوب بازی های سپاهان در ورزشگاه فولاد شهر صورت گرفت.