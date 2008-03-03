تمرین پرسپولیس در غیاب استیلی،رضایی و کریمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از دیدار با مقاومت سپاسی از ساعت 11 امروز به مدت 45 دقیقه در زمین شرکت واحد برگزار شد که پیش از آغاز این تمرین افشین قطبی برای دقایقی با بازیکنان صحبت کرد.

پس از صحبتهای افشین قطبی سرمربی تیم پرسپولیس، بازیکنان زیر نظر مرزبان مشغول گرم کردن بدنها شدند و سپس به دو گروه تقسیم شدند. گروه نخست بازیکنانی بودند که برابر مقاومت به میدان رفته بودند که زیر نظر علیرضا مرزبان به تمرینات ریکاوری پرداختند و گروه دوم هم بازیکنانی بودند که در دیدار روز گذشته به میدان نرفته بودند که زیر نظر قطبی به تمرینات پا به توپ در حال حرکت پرداختند.

بازیکنان پس از انجام حرکات تاکتیکی به انجام مسابقه فوتبال سه جانبه پرداختند که در سه گروه قرمز، سبز و زرد برگزار می‎شد. محمدرضا مامانی در دیدارهای درون تیمی با به ثمر رساندن 3 گل مورد تشویق سرمربی تیم قرار گرفت.

در این تمرین، فرشید کریمی به دلیل بی‎اطلاعی از زمان تمرین حضور نداشت ولی حسن رودباریان، مهدی واعظی و علیرضا حقیقی زیر نظر سعید عزیزیان به تمرین پرداختند.

همچنین غلامرضا احمدی سرپرست و حمید استیلی مربی تیم، به دلیل مشکل بوجود آمده و رفع آن به همراه شیث رضایی پیگیر این موضوع بودند و از غایبان تمرین امروز محسوب می‎شدند. البته محمود خوردبین قائم مقام باشگاه پرسپولیس که به شیراز سفر نکرده بود، در این تمرین حضور داشت.

پس از پایان تمرینات گروهی، بازیکنان بدنهای خود را زیر نظرعلیرضا مرزبان بدنها را سرد کردند تا محل تمرین را ترک کنند. در این بین از سوی کادر فنی، تمرین فردا به جهت استراحت برای بازیکنان، تعطیل اعلام شد ولی از ساعت 11 روز چهارشنبه این تمرینات در زمین شرکت واحد پیگیری می‎شود.

در بخشی از تمرین محسن خلیلی مهاجم تیم پرسپولیس در پاسخ به این سوال که با حضور علی دایی در سمت سرمربی تیم ملی حضورش درترکیب تیم ملی قطعی شده است، گفت: خوشحالم که مربی سابقم سکان هدایت تیم ملی را بر عهده گرفته است.

وی افزود: علی دایی با هیچ کس شوخی ندارد و برای رسیدن به هدفش که همانا حضور تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی است، بهترینها را بدون رودربایستی انتخاب می‎کند.