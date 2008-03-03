سفر احمدی نژاد به عراق نشانه قدرت روز افزون ایران / رئیس جمهور اندونزی به تهران می آید

-سفر تاریخی و مهم احمدی نژاد به عراق

روزنامه های کمپاس، مدیا اندونزی و رعیت مردکا به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق اشاره کرده و نوشتند که احمدی نژاد برای ترمیم روابط میان ایران و عراق پس از هفت سال جنگ دیروز به این کشور سفر کرد و مورد استقبال رسمی مقامات عراقی قرار گرفت.



روزنامه های مذکور نوشتند: از سفر محمود احمدی نژاد به عراق می توان بعنوان یک سفر تاریخی نام برد زیرا این اولین باری است که یکی از رؤسای جمهور ایران پس از جنگ هشت ساله به عراق سفر می کند. با وجود اینکه در این سفر، ایران مذاکره دوباره در ارتباط با مرزهای مشترک خود با عراق را نپذیرفته است ولی سفر رئیس جمهور این کشور به عراق این فرصت را به وجود آورد که روابط دو کشور وارد فصل جدیدی شده و نشانه هایی از مقابله با آمریکا که همواره ایران را به آموزش و تسلیح شبه نظامیان عراقی متهم می سازد، به وجود آید.



محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امورخارجه ایران طی سخنانی در ارتباط با مذاکرات مقامات ایرانی و عراقی در سفر محمود احمدی نژاد به بغداد گفت: در این سفر هیچگونه مذاکره ای در ارتباط با مرزهای مشترک دو کشور که در سال 1975 به توافق 2 کشور رسیده است، انجام نخواهد شد. وی با اشاره به اینکه مقامات عراقی نیز در سفرهای خود به ایران بر توافقنامه 1975 تاکید داشته اند گفت: با توجه به این موضوع دیگر مذاکره ای در این رابطه وجود ندارد.



"جان آلترمن" رئیس بخش خاورمیانه مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی آمریکا گفت: سفر رئیس جمهور ایران به عراق حاوی یک پیام واضح برای مردم عراق بود و آن پیام چیزی جز برخورداری از قدرت تاثیرگذاری بسیار درعراق نبود.



در کاخ سفید همچنین "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا با رد اینکه سفر احمدی نژاد به عراق تلاش های آمریکا برای منزوی ساختن ایران را بی تاثیر خواهد ساخت، گفت: من به "نوری المالکی" توصیه می کنم از رئیس جمهور ایران بخواهد تا از ارسال مداوم تسلیحات به عراق که موجب کشته شدن مردم عراق می شود، خودداری کند!

با این حال محمود احمدی نژاد پیش از سفر خود به عراق اعلام داشته نمود به یقین موضوع ناامن بودن عراق تنها مسئله ای می باشد که آمریکایی ها برای حفظ قدرت خود در عراق به راه انداخته اند. رئیس جمهور ایران با تاکید بر اینکه آمریکا همواره برای سر پوش گذاشتن بر شکست های خود همواره طرف های دیگر را متهم می سازد گفت: آیا خنده دار نیست که آمریکا با حضور 160.000 نیروی نظامی در عراق ما را به ناامن نمودن عراق متهم می کند.



روزنامه های سواراکاریا، کوران تمپو و ایندوپس نیز دراهمیت سفر محمود احمدی نژاد به عراق نوشتند که رئیس جمهور ایران مورد استقبال رسمی"جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق قرار گرفت. پس از این استقبال رؤسای جمهوری دو کشور دیدار نمودند و پس از آن در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کردند. احمدی نژاد در این کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر اینکه هدف از سفرش به عراق توسعه روابط دوجانبه میان ایران و عراق بوده، گفت: مذاکرات انجام شده میان دو کشور بسیار مثبت و سازنده بود. رئیس جمهور ایران فصل جدید روابط میان ایران و عراق را آغاز شده نامید و گفت: دو طرف به توافق رسیدند تا روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را توسعه دهند.



محمود احمدی نژاد با اشاره به اینکه مردم عراق هم اکنون در شرایط سختی بسر می برند گفت : با این وجود ما می دانیم که مردم عراق خواهند توانست از این مشکلات سربلند بیرون بیآیند یا نه و به یقین عراق آینده، عراقی پیشرفته، قوی و منحصر به فرد خواهد بود."جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق نیز سفر محمود احمدی نژاد به عراق را تاریخی نامید و گفت : این اولین سفر یکی از رؤسای جمهور ایران پس از انقلاب می باشد.

رئیس جمهور ایران همچنین در مصاحبه خود با یکی از خبرنگاران عراقی، امنیت عراق را امنیت ایران خواند و افزود: امنیت و صلح در منطقه موضوعی است که طرف های خارجی برای ادامه دخالت خود در امور کشورهای منطقه و همچنین ادامه حضور نظامی خود خواهان آن نمی باشند.



بسیاری از کارشناسان معتقدند با وجود ادعای حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه، تهران وجود ثبات در عراق را بیش از هر چیز دیگری ترجیح می دهد. روزانه تعداد بسیاری از مردم ایران و عراق برای زیارت اماکان مقدسه یکدیگر از مرزهای مشترک خود عبور می نمایند و ایران نیز پیشنهاد ارائه وام یک میلیارد دلاری برای اجرای پروژه های مختلف در دست شرکت های ایرانی در عراق را اعلام نموده است.



لازم بذکر است سفر محمود احمدی نژاد به عراق با سفر مقامات دیگر کشورهای خارجی از تفاوت های بسیاری برخوردار بود زیرا در این سفر تنها نیروهای امنیتی عراقی وظیفه حفظ جان رئیس جمهور ایران را بر عهده داشتند. همچنین احمدی نژاد فاصله میان فرودگاه عراق تا اقامتگاه "طالبانی" را زمینی پیمود و در این فاصله از نقاط بسیار خطرناکی عبور نمود.

- سفر رئیس جمهور اندونزی به ایران در راستای تقویت روابط دو جانبه

روزنامه جاکارتاپست در گزارش ویژه ای به نقل از یک منبع در دفتر رئیس جمهور اندونزی می نویسد سوسیلو یودیونو رئیس جمهور اندونزی برای تقویت روابط با ایران به این کشور سفر خواهد کرد. وی همچنین قرار است برای شرکت در یازدهمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی به سنگال سفر کند.

طبق این خبر نامبرده همچنین از موزامبیک نیز دیدار خواهد کرد.این دومین سفر خارجی رئیس جمهور اندونزی در سال جاری است. وی 10 مارس جاکارتا را به مقصد تهران ترک می کند. در این خبر اضافه شده است آقای احمدی نژاد در خلال دیدار سال گذشته خود از اندونزی یک قرار داد اقتصادی به ارزش 4 میلیارد دلار در زمینه نفت و گاز به این کشور پیشنهاد کرده است.

سفر رئیس جمهور اندونزی به ایران در جریان بحث فشرده شورای امنیت درباره قطعنامه جدید در خصوص برنامه هسته ای ایران صورت می گیرد .در پی چند بار تاخیر در روز جمعه و شنبه، شورای امنیت قرار است روز دوشنبه قطعنامه ای که بانی آن امریکا است را بررسی کند.

دراین گزارش اضافه شده که جاکارتا به قطعنامه قبلی علیه ایران رای مثبت داد واین موضوع باعث ایجاد موج اعتراض درکشور شد و بدنبال آن پارلمان اندونزی برای انتقاد نسبت به این تصمیم، رئیس جمهور را به مجلس فراخواند. به همین لحاظ احتمال دارد جاکارتا این مرتبه از قطعنامه حمایت نکند، زیرا بر پایه آخرین گزارش آژانس ابهامات نسبت به فعالیتهای سابق ایران در برنامه هسته ای اش مرتفع شده است.

در این گزارش به نقل از مقاله حسن ویریودا وزیر خارجه اندونزی مندرج در شماره روز شنبه روزنامه کمپاس می افزاید وی خاطرنشان کرده که قطعنامه جدید غیر سازنده است. وی به دیدگاههای متفاوت دیگر کشورها با کشورهایی که به گفته وی "بدنبال مواردی می گردند که به آن مظنون هستند" در این قضیه اشاره کرد. وزیر خارجه از شیوه برخورد پنج کشور هسته ای که به قول وی یکجانبه گرا هستند ،اظهار تاسف کرد.



وی تصریح کرد که دولت متبوعش بر اساس گزارش اخیر آژانس در خصوص برنامه هسته ای ایران، موضع اصولی اتخاذ کند و نه بلحاظ لابی یا فشار از سوی دیگر کشورها.



- درخواست ایران از اندونزی برای مخالفت با خصومت ورزی آمریکا علیه ایران

روزنامه سواراکاریا نوشت که ایران از طریق بهروز کمال وندی سفر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی ابراز امیدواری نمود اندونزی که هم اکنون یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل بشمار می رود از تلاشها برای تصویب قطعنامه ای جدید علیه ایران در شورای امنیت جلوگیری نماید.



"بهروز کمال وندی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی خود که در محل اقامتگاهش در جاکارتا برگزار گردید گفت : امید بسیار می رود اندونزی بعنوان یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل از تصویب قطعنامه جدید علیه ایران جلوگیری و یا حداقل با آن مخالفت نماید.



سفیر ایران در پاسخ به این سوال که واکنش ایران در صورتی که اندونزی در رای گیری شورای امنیت سازمان ملل رای ممتنع بدهد به چه صورت خواهد بود گفت : بهتر است اندونزی رای ممتنع ندهد بلکه رای مخالف را انتخاب نماید. کمال وندی بار دیگر بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران تاکید نمود و گفت : برنامه های ایران تنها در راستای صلح آمیز و با هدف استفاده از منابع سوخت جایگزین انجام می شود.



این درحالی است که تهران پیشتر از موضع اندونزی درقبال حمایت از قطعنامه 1747 ابراز تاسف نموده بود ولی این موضوع سبب نگردید روابط دوجانبه میان دو کشور با مشکل مواجه شود. وی تصریح کرد : اگر آنان بجای زبان مذاکره از زبان تهدید برای اعمال فشار به ما استفاده نمایند ، ما نیز از زبان دیگری در بحث هسته ای استفاده خواهیم نمود.



سفیر ایران ضمن بی تاثیرخواندن هرگونه تحریم و قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل گفت : ایران همواره برای دستیابی به حقوق خود تلاش خواهند نمود هر چند در این راه مردم ایران با سختی هایی مواجه شوند. وی ایران را شایسته دستیابی به حقوق قانونی خود دانست و گفت : این مردم ایران بودند که با تلاش خود توانستند استفاده از این فناوری در راستای اهداف صلح آمیز را بدست آورند.



کمال وندی ادامه داد : آمریکا، انگلیس و فرانسه که در شورای امنیت همواره مخالف برنامه های هسته ای ایران می باشند ، حق جلوگیری از ایران برای استفاده از این فناوری را ندارند زیرا مردم ایران به برق حاصله از انرژی هسته ای احتیاج بسیاری دارند.

سفیر ایران گفت : موفقیت ایران در علوم مختلف من جمله علم هسته ای موجب هراس آنان شده است و غربیها نمی خواهند ایران در برنامه های هسته ایش به موفقیت دست پیدا کند و این در حالی است که کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک و هلند 70 الی 90 درصد برق مورد نیاز خود را از انرژی هسته ای تامین می نمایند.