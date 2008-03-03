طالبانی به طور رسمی احمدی نژاد را بدرقه کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، در این مراسم روسای جمهوری ایران و عراق در جایگاه مخصوص قرار گرفته و پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور از یگان مستقر در میدان سان دیدند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته به دعوت جلال طالبانی رئیس جمهور عراق و در صدر هیئتی عالی رتبه به بغداد سفر کرد.

دکتر احمدی نژاد در این سفر علاوه بر دیدار و گفتگو با مقامات بلند پایه عراقی، با گروههای مختلف عراق و شیوخ عشایر و نخبگان و فرهیختگان و نخبگان عراقی دیدار کرد.

دکتر احمدی نژاد تا دقایقی دیگر بغداد را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.