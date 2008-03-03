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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۵

طالبانی به طور رسمی احمدی نژاد را بدرقه کرد

طالبانی به طور رسمی احمدی نژاد را بدرقه کرد

جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق دقایقی پیش در قصرالراسه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به طور رسمی بدرقه کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، در این مراسم روسای جمهوری ایران و عراق در جایگاه مخصوص قرار گرفته و پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور از یگان مستقر در میدان سان دیدند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته به دعوت جلال طالبانی رئیس جمهور عراق و در صدر هیئتی عالی رتبه به بغداد سفر کرد.

دکتر احمدی نژاد در این سفر علاوه بر دیدار و گفتگو با مقامات بلند پایه عراقی، با گروههای مختلف عراق و شیوخ عشایر و نخبگان و فرهیختگان و نخبگان عراقی دیدار کرد.

 دکتر احمدی نژاد  تا دقایقی دیگر بغداد را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

 

کد مطلب 649134

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