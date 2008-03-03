به گزارش خبرنگار مهر، "زن‌ها فرشته‌اند" دومین فیلم بلند شاه‌حسینی که به تازگی پروانه نمایش گرفته و پیش از این از احتمالات اکران نوروز 87 بود، خردادماه سال آینده اکران عمومی می‌شود. آنونس این فیلم توسط کامران قدکچیان ساخته شده و به زودی در سینماها به نمایش درمی‌آید.

در خلاصه داستان فیلم آمده: اگر سفرتون به هر دلیل لغو شد و بیش از حد دلتنگ همسرتون شدید، خیلی خوشحال نشین؛ چون دیوار موش داره ... مهتاب کرامتی، نیکی کریمی، امین حیایی، لیلا اوتادی، لادن طباطبایی، مریم سلطانی، محمدرضا شریفی‌نیا، احمد پورمخبر، فرامرز روشنایی و مرتضی کاظمی بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل "زن‌ها فرشته‌اند" عبارتند از تهیه‌کنندگان: عبدالله علیخانی و حسین فرحبخش، مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، تدوین: مستانه مهاجر، طراح چهره‌پردازی: عبدالله اسکندری، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، صدابردار: بابک اخوان، عکاس: احمد احمدی، محصول موسسه سینمایی پویا فیلم.