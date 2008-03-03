بیداری علمای جهان اسلام لازمه صیانت از کیان امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران وعضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت با حضور درمراسم هم اندیشی علمای جهان اسلام باحضور هزاران تن از عاشقان اهل بیت در شهر باندونگ اندونزوی ، طی سخنانی بر ضرورت نقش آفرینی علمای جهان اسلام در جنبش علمی و نهضت تولید دانش و اندیشه به منظور احیای تفکر اسلامی در جهان معاصر تاکید کرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مسلمانان و شیعیان شهر باندونگ ، اسلام را تنها راه نجات و سعات بشریت و دین قرب الی الله نامیده و افزود: جهان بشریت امروز تشنه معارف و احکام و اخلاق اسلامی است.

وی در ادامه گفت: آنچه برای بشریت تا قیام قیامت درس کرامت و انسانیت است، وجود مقدس و نورانی اهل بیت (ع) که الگوی عملی اسلامند، می باشد. اهل بیت (ع) نشان دهنده گوهر اسلام ناب هستند و باید ایشان را اسوه و الگو قرار دهیم .

وی گفت: امام حسین (ع) تا قیام قیامت زنده است ، عاشورا زنده است و هر جامعه ای که رایحه نهضت حسینی در آن منتشر گردد زنده و عزیز خواهد بود؛ امروز امت اسلامی که از نقاط شرق دور واندونزی تا تنگه جبل الطارق و خلیج فارس و دریای عمان را احاطه کرده بیش از هر زمانی به پیام نورانی امام حسینی (ع) و پیام انسان ساز کربلا و اندیشه های فاطمی ( س) ، زینبی (س) و علوی در جهت بیداری ، آگاهی و همبستگی برای عزت و عظمت امت اسلامی ، نیاز دارد.

دری نجف آبادی در ادامه گفت: امروز بیش از یک میلیارد مسلمان در بیش از 57 کشور اسلامی سرمایه عظیمی از نیروی انسانی است، کشوری به وسعت اندونزی و ایران اسلامی و دیگر بلاد مسلمان با تمرکز منابع انرژی و موقعیت ممتاز جغرافیایی و سرشار از موهبتهای خدادادی باید به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد، متاسفانه دست استعمارگران در طول صدها سال به مسلمانان اجازه حرکت نداده و باید این عقب ماندگیها در اسرع وقت جبران شود.

وی افزود: دشمنان به بهانه های مختلف تلاش می کنند مسلمانان را از مسیر عزت و اقتدار منحرف نمایند، از سلمان رشدی مرتد گرفته تا کاریکاتوریست های منحرف همه تلاش دارند تا عزت مسلمانان را جریحه دار کنند و به کیان جهان اسلام صدمه وارد آوردند.

دادستان کل کشور گفت: امروز جامعه اسلامی به وحدت کلمه، انسجام و اقتدار نیاز دارد و اگر مسلمانان به حبل الله متصل شوند، هیچ دشمنی نمی تواند به این کیان با عظمت آسیب برساند.

وی وحدت اسلامی را ضرورتی استراتژیک فراروی جهان اسلام دانسته و اظهار داشت: اگر چه فرق اسلامی در برخی مسائل با هم تفاوت دارند، در هر رشته ای اختلاف نظر است، اما نباید به اصول و اعتقادات سترگ ما آسیب برسانند، اختلافات جزیی نباید موجب لعن و نفرین و اختلاف و تفرقه شود و ما را از دشمن اصلی یعنی صهیونیسم و استکبار جهانی غافل کند؛ که این سم کشنده است و ما باید هوشیار باشیم .

ایشان در پایان تشریک مساعی برای نیل به اهداف مشترک و بخصوص توسعه پایدار و همه جانبه و مبتنی بر اعتقادات و باورهای اسلامی را ضروری دانست.

آیت الله دری نجف آبادی در مراسمی که به منظور پاسداشت اربعین حسینی در مسجد بزرگ تین شهر جاکارتا و با حضور هزاران نفر از برادران اهل سنت و تشیع برگزار شد، طی سخنانی بر ضرورت وحدت و همگرایی جهان اسلام پیرامون مسائل مشترک تاکید کرد.

وی ادامه داد: اختلاف نظرها نباید ما را از دشمن اصلی یعنی آمریکا و صهیونیسم غافل سازد.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) با توضیح آیه شریفه نور تصریح کرد: این آیه کریمه ازعزیزترین آیات قرآن کریم و گنجی بی پایان است ، مثل نور خدا در قرآن کریم ، مثل اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و حضرت سید الشهدا (ع) است و اهل بیت(ع) تجلی قرآن کریم و آیه نور و معیار و میزان صراط مستقیم هدایت می باشند.

وی با تاکید بر ضرورت درس آموزی از مکتب پیامبر اکرم و ائمه هدی، ایشان را اسوه حسنه جهانیان دانسته و افزود: برای ساختن حیات طیبه و زندگی معقول باید اولیای دین را اسوه و الگوی خود قرار دهیم.

دری نجف آبادی با اشاره به نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اتحاد و انسجام اسلامی، تصریح کرد: مسلمانان جهان باید از تفرقه و اختلاف پرهیز کرده و با بیداری، آگاهی، همبستگی برای عزت و عظمت اسلام در مقابل توطئه های صهیونیسم و استکبار جهانی بایستند و با بهره گیری از پیام عاشورا که همان پیام آزادی و آزادگی، صبر و استقامت و مبارزه است، در راه خدا جهاد کنند.

وی در پایان امت اسلامی را به وحدت و یکپارچگی جهت مقابله با دشمنان اسلام و قرآن دعوت نموده و گفت: حفظ همبستگی و وحدت، مشت محکمی است بر دهان دشمنان جهان اسلام و ما امروز شاهد ددمنشی های وحشی گرانه اسرائیل جنایتکار در قبال ملت مظلوم و کودک و پیر و جوان فلسطینی هستیم و باید یکصدا در برابر استکبار فریاد برآوریم و در سایه وحدت کلمه از کیان جهان اسلام صیانت نماییم.