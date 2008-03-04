سازمان های بین المللی باید به غزه نیروی حافظ صلح اعزام کنند

دکتر الهام امین زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت مجامع بین المللی گفت: قاعدتا باید در مورد نقض حقوق بشر، عادلانه و بدون تبعیض برخورد شود اما مشاهده می کنیم که علیرغم نسل کشی آشکار فلسطینی ها درغزه مجامع حقوق بشری به خصوص در غرب کوچک ترین واکنشی نشان نمی دهند.

وی افزود: از رفتار دوگانه غرب در خصوص حقوق بشر می توان این نتیجه را گرفت که حقوق بشر اساسا اتهامی سیاسی است که برای گمراه کردن افکار عمومی جهان بکار برده می شود.

امین زاده تصریح کرد: انتظار منطقی و معقول از سازمان های بین المللی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی این است که با اعلام وضعیت فوق العاده در منطقه غره، به این منطقه "نیروی حافظ صلح" بفرستند ولی متاسفانه شاهد چنین مسئله ای نیستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت : باید جامعه کشورهای عربی و سازمان کنفرانس اسلامی یک فراخوان عمومی و گسترده برای کمک به مردم فلسطین انجام دهند و یک حرکت همگانی هم در سطح دولتها و هم در سطح ملتها و افکار عمومی صورت گیرد.

امین زاده اظهار داشت: ملت های منطقه باید دولتهای وابسته به غرب را مجبور به واکنش علیه جنایت های رژیم صهیونیستی کنند.