حفظ پیراهن طلایی توسط حسین ناطقی در مرحله دوم

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و در دومین مرحله از رقابت های بین المللی دوچرخه سواری تورتفتان 90 دوچرخه سوار مسیر 105 کیلومتری دو شهر زابل به تاسوکی را در رشته استقامت جاده رکابزنی کردند و در پایان حسین ناطقی دوچرخه سوار تیم پتروشیمی تبریز با زمان 2 ساعت و 19 دقیقه و 22 ثانیه و 10 صدم ثانیه زودتر از دیگر رقبا از خط پایان گذشت و بر سکوی نخست ایستاد.

ابوالفضل گیلانی پور از تیم صنعت مس کرمان با زمان 2 ساعت و 19 دقیقه و 22 ثانیه و 15 صدم ثانیه و میثم آملی از تیم نیروی زمینی ارتش با زمان 2 ساعت و 19 دقیقه و 22 ثانیه و 20 صدم ثانیه به ترتیب در سکوهای دوم و سومی ایستادند.

در مجموع رده بندی کلی انفرادی دو مرحله نیز حسین ناطقی با زمان 2 ساعت و 25 دقیقه و 51 ثانیه و 34 صدم ثانیه صدر نشین شد و فردا نیز با پیراهن طلایی رکاب خواهد زد.

درمجموع رده بندی تیمی نیز تیم پتروشیمی تبریز صدرنشین است و تیم های صنعت مس کرمان و نیروی زمینی ارتش به ترتیب در سکوهای دوم و سومی قرار دارند. این رقابتها در رده سنی امید برگزارخواهد شد و دوچرخه سواران تیم‌های ارمنستان ، گرجستان و عراق در این رقابت ها حضور دارند.

دوچرخه سواران تیمهای ملی ایران، تربیت بدنی مرکزی، صنعت مس کرمان، استانداری کرمان، تربیت بدنی سیستان و بلوچستان، پتروشیمی تبریز، تربیت بدنی خراسان رضوی، تربیت بدنی چهارمحال بختیاری، تربیت بدنی خراسان جنوبی و نیروی زمینی ارتش به عنوان تیم های داخلی دراین تور رکابزنی می کنند.

فردا صبح در سومین مرحله این رقابت ها دوچرخه سواران در رشته استقامت جاده مسیر دو شهر زاهدان - خاش به مسافت 180 کیلومتر که سنگین ترین مرحله تور می باشد را رکابزنی خواهند کرد. دراین پیکارها دوچرخه ‌سواران در قالب 9 تیم داخلی و 3 تیم خارجی در یک مرحله پرولوگ ( تایم تریل انفرادی ) و شش مرحله استقامت جاده به مسافت ۸۰۰ کیلومتر رقابت خواهند کرد.