برگزاری نهمین همایش آموزش پزشکی از فردا/ ارائه روشهای نوین آموزش پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی - معاون آموزشی وزارت بهداشت امروز در نشست خبری با تشریح موضوعات نهمین همایش آموزش پزشکی، افزود: آخرین و متنوع ترین روش های آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی در این همایش ارائه می شود.

وی گفت: این همایش یک حرکت نمادین از فعالیت های دانشگاههای علوم پزشکی در سال محسوب می شود و بیش از 10 سال در کشور سابقه دارد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: در نهمین دوره همایش آموزش پزشکی در یزد بیش از یک هزار و 100 مقاله و پوستر ارائه شد که پس از داوریهای مربوطه 460 مقاله از سوی 58 داور پذیرفته شده است که به صورت پوستر الکترونیکی ارائه خواهد شد.

وی ارائه 40 فیلم آموزشی با موضوعات نحوه آزمون گیری از دانشجو، طراحی درس و آزمون آسکی را از دیگر فیلمهای ارائه شده در این همایش برشمرد و گفت: ایجاد غرفه برای دانشگاههای علوم پزشکی و ارائه همزمان همایش آموزش پزشکی به صورت آن لاین در سایت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از دیگر نوآوری های این دوره از همایش است.

عین اللهی افزود: 168 مقاله به روشهای آموزش الکترونیک، 62 مقاله به روشهای آموزش با کامپیوتر، 15 مقاله به روشهای آموزش سرپایی، 141 مقاله به روشهای آموزش بالینی، 117 مقاله به روشهای آموزش علوم پایه، 41 مقاله به روشهای آموزش در مراکز مهارتهای بالینی، 35 مقاله به روش حل مسئله و 26 مقاله به روشهای آموزش در دندانپزشکی پرداخته اند.

وی با اشاره به موضوعاتی که در نهمین همایش کشوری آموزش پزشکی ارائه خواهد شد، گفت: کارگاههایی با موضوع آموزش دندانپزشکی جامعه نگر، شیوه طراحی و تدوین محتوا در یادگیری الکترونیکی، روشهای تولید مولتی مدیا و انیمیشن در آموزش پزشکی و آموزش اخلاق پزشکی بر مبنای حل مسأله نیز در این دوره از همایش ارائه خواهد شد.

معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: نهمین همایش آموزش پزشکی پانلهایی را با موضوعاتی از جمله نقش مدیریت و رهبری در آموزش، آموزش علوم پزشکی پاسخگو به نیاز جامعه، آموزش سرپایی، برخورد سیستماتیک با عوامل موثر در آموزش درمانگاهی، استراتژی دانشجو محوری در کلاس درس به کمک کامپیوتر، آموزش الکترونیکی در پزشکی، مدل های سلامت و روش های آموزش دندانپزشکی، نقش پزشکان عمومی در نظام سلامت و الزامات آموزش آنها، ارتقای آموزش علوم پایه با رویکرد ادغام و نقش بیمار استاندارد شده در آموزش بالینی و نقش کمیته دانشجویی در این همایش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: نخستین نوآوری های ارائه شده در آموزش پزشکی کشور در نهمین همایش آموزش پزشکی در یزد مورد تقدیر قرار می گیرند.

عین اللهی با اشاره به ارائه روشهای آموزش الکترونیکی و نوآوری در روشهای آموزشی در این دوره از همایش آموزش پزشکی گفت: برای نخستین بار برای تمامی دانشگاههای علوم پزشکی غرفه ای در نظر گرفته شده است که به صورت جداگانه روشهای نوآورانه و خلاقانه آموزشی خود را در آن ارائه دهند.

وی از حضور مهمانان ویژه خارجی در نهمین همایش آموزش پزشکی خبر داد و گفت : برای نخستین بار اساتید آموزش پزشکی دنیا در نهمین همایش آموزش پزشکی حضور می یابند و تجربیات آموزشی خود را در اختیار اساتید ایرانی خواهند گذاشت.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: ایجاد دکتری تخصصی رشته آموزش پزشکی برای نخستین بار در دنیا، توانمندسازی اساتید و اعضای هیئت علمی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و آشنایی هر چه بیشتر اساتید با روش های نوین آموزشی و ایجاد مراکز مهارت آموزی یا Skill lab در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از دیگر فعالیت های نوین آموزش پزشکی است.

وی افزود: ایجاد کمیته دانشجویی در تمامی مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهها ابلاغ شده است.