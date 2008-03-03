دایی وزن تیم ملی را افزایش می دهد / انتخاب اعضای کادر فنی به نظر سرمربی بستگی دارد

احمد ابراهیمی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود : دایی یک چهره بین المللی است که از مقبولیت جهانی برخوردار است و به لحاظ فنی نیز با فوتبال مدرن آشنایی دارد و در مقطع حساس فعلی مدیریت ایشان می تواند به تیم ملی کمک کند.

ابراهیمی افزود : مقبولیت عمومی دایی نیزیک فاکتورتعیین کننده است و حمایت همگانی از وی می تواند به موفقیت تیم ملی کمک کند .

وی با تاکید بر اینکه افتخارات دوران بازیگری دایی، وزن نیمکت تیم ملی را افزایش می دهد اظهار داشت : دایی یک بازیکن بزرگ در فوتبال دنیاست که حضور وی وزن نیمکت تیم ملی را افزایش می دهد و بویژه در سطح آسیا حضور وی در کنار تیم ملی می تواند یک فاکتور روحی بزرگ برای موفقیت فوتبال ایران باشد.

سرپرست تیم ملی با بیان اینکه کمیته تیم های ملی از ابتدا دایی را گزینه ای مناسب برای هدایت تیم ملی می دانست، اظهار داشت : کمیته تیم های ملی یک جلسه بطورجداگانه بر روی ویژگی های منحصر بفرد علی دایی برای هدایت تیم ملی به بحث و تبادل نظر نشست و وی را به لحاظ برخورداری از شاخصه های تعیین شده از جهات مختلف واجد شرایط دانست و تصور می کنم دایی در مقطع فعلی بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان بود.

وی در خصوص انتخاب کادر فنی تیم ملی تصریح کرد: هرگونه تغییری در کادر فنی تیم ملی به نظر علی دایی بستگی دارد و وی پس از معرفی دستیاران خود به کمیته تیم های ملی، این کمیته در خصوص کادر جدید تیم ملی نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

ابراهیمی در پایان گفت : تمرینات تیم ملی از 21 اسفند ماه و همزمان با جلسه معارفه علی دایی آغاز خواهد شد و قرار است دایی برنامه های آماده سازی خود را برای دیدار با کویت بزودی به فدراسیون فوتبال اعلام کند .