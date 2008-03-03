چاقی در میان دختران 13 تا 18 ساله شیوع یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج خسرونیا با اعلام این خبر گفت: در یک بررسی که از شش هزار دانش آموز صورت گرفته، حداکثر چاقی در دختران جوان 13 تا 18 ساله مشاهده شده است.

وی با اشاره به اینکه چاقی شکمی خطرناک ترین نوع چاقی است، یاد آور شد: چاقی شکمی در 35.3 درصد دانش آموزان دیده می شود و می توان پیش بینی کرد که در سال های آتی بیماری های ناشی از فشار خون، دیابت و بیماری های قلبی شیوع پیدا خواهد کرد.

دکتر خسرونیا تصریح کرد: اضافه وزن در 12.17 درصد و چاقی مفرط در 5.7 درصد این جامعه آماری مشاهده شده است.

وی گفت: این مطالعه که توسط همکاران جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در تبریز انجام گرفته و در هجدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران ارایه شده است، به دلیل اهمیت موضوع قرار است در سمیناری که همزمان با برپایی نوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران برگزا می شود، مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: چاقی که یکی از مشکلات عمده سلامت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به شمار می رود، شیوع آن در سال های اخیر در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده است.

به گفته رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی، این عارضه در برخی از کشورها به صورت همه گیر درآمده و مهم ترین عوارض ناشی از چاقی که در آینده ای نه چندان دور گریبانگیر آنها خواهد شد.

وی توصیه کرد: به منظور پیشگیری از بروز این عوارض از طریق اطلاع رسانی وسایل ارتباط جمعی نسبت به آثار زیانبار این پدیده سیاست گذاری ها صورت پذیرد.

دکتر خسرونیا اضافه کرد: نوزدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 10 تا 13 خرداد ماه 87 در مرکز همایش های رازی تهران برپا می شود.