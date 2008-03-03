آلمانی ها در ایران هتل می سازند

به گزارش خبرگزاری مهر ، این تفاهم نامه میان سید حسن موسوی معاون سرمایه گذاری و طرحها و "مارتین هرک اشترور" و "فیرید هلم فلوگ" نمایندگان شرکت "هسن آگن تور" منعقد شد.

دراین مراسم سید حسن موسوی با بیان اینکه دولت ایران از حضور سرمایه گذاران خارجی استقبال و از آنان حمایت می کند، گفت: هر کس که به ایران سفر می کند این کشور را به دلیل داشتن پتانسیل های بالا در همه بخش ها بهترین مکان برای سرمایه گذاری می داند.

وی با اظهار امیدواری از اینکه بتوانیم با همکاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی زیر ساخت های گردشگری کشور را توسعه دهیم، تاکید کرد: باید کاری کنیم که در شأن تاریخ و تمدن و فرهنگ مردم ایران باشد.

معاون سرمایه گذاری و طرحهای سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه اساس ایجاد معاونت سرمایه گذاری و طرح ها در دولت نهم این است که زیر ساخت های گردشگری را توسعه دهیم، گفت: اگر کسی به موضوع گردشگری اعتقاد نداشته باشد در دولت خدمتگزار جایگاهی ندارد.

در ادامه این مراسم "فیرید هلم فلوگ" نمایندگان شرکت "هسن " گفت: در سفری که در سال 2005 به ایران داشتیم متوجه شدم این کشور دارای پتانسیل های زیادی در زمینه توسعه گردشگری است.

وی ضمن اظهار خرسندی از اینکه طی سالهای اخیر رویکرد دولت به مقوله توریسم و گردشگری تغییر کرده است ،تاکید کرد: شهرهای حاشیه خلیج فارس می تواند بهترین گزینه برای سرمایه گذاری باشد زیرا این شهرها دارای نقاط دیدنی و جذابی برای گردشگران هستند.

فلوگ تاکید کرد: در کنار توسعه گردشگری و بحث توریست باید به محیط زیست نیز توجه کرد که لازمه آن فرهنگ سازی و آگاه کردن مردم در خصوص استفاده درست از فضاهای بکر طبیعی است.

وی با اشاره به بازدید از فضاهای توریستی در تهران و حومه آن بیان داشت: ایران شانس زیادی برای توسعه فضاهای گردشگری و توریستی دارد و ما سعی می کنیم از این فرصت ها استفاده کنیم.

بنا براین گزارش، در یادداشت تفاهم نامه همکاری میان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سرمایه گذاران آلمان آمده است که طرفین می توانند در زمینه توسعه مکان های توریستی، بازاریابی مکان ها و مقاصد توریستی، مدیریت پروژه ها، هتل ها و مراکز اقامتی، مجتمع های خدمات بین راهی، مناطق نمونه گردشگری و سرویس های بهداشتی کشور با یکدیگر همکاری کنند.