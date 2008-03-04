سکوت مجامع بین المللی دلیل اصلی تداوم جنایات در غزه است

رشید جلالی، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت مجامع بین المللی، گفت: آمریکایی ها تاکنون هرچه می توانستند در خاورمیانه انجام بدهند، انجام داده اند و تحرکات فعلی، آخرین تلاشهای بوش در دوره ریاست جمهوری خود برای تغییر معادلات خاورمیانه است.

وی افزود: مانع مهم عملی شدن نقشه های آمریکایی ها، موج اسلام خواهی و اسلام گرایی در منطقه است، همین موج اسلام گرایی بود که باعث شکست اسرائیل در جنگ سی و سه روزه و از بین رفتن هیبت پوشالی رژیم صهیونیستی شد.

جلالی تصریح کرد: این نسل کشی های آشکار براین اساس، صورت می گیرد که مجامع بین المللی به دلیل تحت تاثیر بودن ازغرب، در مقابل این جنایات، سکوت کرده اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: دلیل دیگرتحرکات صهیونیست ها علیه مردم غزه این است که بازتاب های افکار عمومی منطقه خاورمیانه را نسبت به این جنایت ها دریابند.

وی اظهار داشت : مردم منطقه با فهم این موضوع باید یک جهش عظیم سیاسی- اجتماعی علیه صهیونیسم در منطقه به پا کنند و با راهپیمایی ها و میتنگ و اعتراض علنی در مقابل این نسل کشی مقاومت کنند تا این موضوع عادی نشود ، هزینه های آن برای رژیم صهیونیستی افزایش یاید.

جلالی در پایان گفت : پیام مهم رهبر معظم انقلاب در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در غزه هم ناظر به همین معنا و ایجاد چنین شور و جهش عمومی در جهان اسلام و عرب است.