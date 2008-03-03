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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۵۷

نمایش "مرغ آمین" در مشهد به روی صحنه می رود

نمایش "مرغ آمین" در مشهد به روی صحنه می رود

مشهد - خبرگزاری مهر: نمایش مرغ آمین از امشب در مجتمع فرهنگی هنری شهید هاشمی نژاد مشهد به روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این نمایش به کارگردانی و نویسندگی غلامرضا عارف نژاد از 13 اسفند ماه سال جاری به مدت پنج شب برگزار می شود.

مرغ آمین در منقبت مداحان اهل بیت توسط پنج بازیگر و در یک پرده اجرا می شود.

داستان این نمایش حکایت مداحی است که مردی غریبه در ساعت 10 شب در مسجد محل با او قرار می گذارد تا وی را برای مداحی به شهری دیگر ببرد، هنگامی که مداح در مسجد حاضر می شود با دیدن عکس های شهدا، یاد و خاطره دوست شهیدش برای وی تجلی میابد و ...

تئاتر مرغ آمین پس از برگزاری در مجتمع فرهنگی شهید هاشمی نژاد مشهد، 19 اسفند ماه در مجتمع فرهنگی الغدیر نیز به روی صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 649158

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