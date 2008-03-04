نبرد مشهد صدرنشین را مشخص می کند / مس در اندیشه کاهش فاصله با فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر فردا با برگزاری 9 دیدار از گروه های دوگانه آغاز می شود که در مهمترین بازی شاگردان فرهاد کاظمی در مشهد کار سختی را پیش رو دارند و برای صدرنشینی در گروه الف این مسابقات باید برابر تیم متحول شده پیام پیروز شوند.

در گروه ب نیز صدرنشینان در روز پنجشنبه با هم دیدار می کنند. در این دیدار مس رفسنجان میزبان فولاد است و در صورتی که بتواند در خانه برابر این تیم پیروز شود، اختلاف خود را با شاگردان ایناسیو به 2 امتیاز می رساند، البته در صورت پیروزی فولاد، این تیم شانس خود را به عنوان یکی از تیم های صعود کننده از این گروه به مرحله پلی آف افزایش خواهد داد.

برنامه و جدول مسابقات هفته پانزدهم فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه 15/12/86

گروه الف:

* نیروی زمینی - تراکتورسازی تبریز

* داماش ایرانیان - شاهین اهواز

* پیام مشهد - استیل آذین

* گل گهر سیرجان - کاوه زنجان

* مقاومت بسیج فارس - شهرداری بندرعباس

* سرخپوشان دلوارافزاز- شموشک نوشهر

جدول رده بندی گروه الف:

ا- پیام 23 مشهد امتیاز

2- استیل آذین 22 امتیاز

3- داماش 22 امتیاز

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11- شاهین اهواز 14 امتیاز

12- مقاومت بسیج 14 امتیاز

چهارشنبه 15/12/86

گروه ب:

* شهرداری تبریز - اتکا تهران

* سپاهان نوین اصفهان - تربیت یزد

* کوثر تهران - شاهین بوشهر

پنجشنبه 16/12/86

* نساجی مازندران - ماشین سازی تبریز

* مس رفسنجان - فولاد خوزستان

* هما تهران - آلومینیوم سازی اراک

جدول رده بندی گروه ب:

ا- فولاد خوزستان 32 امتیاز

2- مس رفسنجان 27 امتیاز

3- اتکا تهران 23 امتیاز

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11- ماشین سازی 11 امتیاز

12- آلومینیوم سازی 8 امتیاز