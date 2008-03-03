تلفات برق در غرب استان تهران 20 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، غلامرضا شقاقی، ظهر امروز در پنجمین سمینار آموزش مدیریت مصرف برق غرب استان تهران با تقسیم بندی تلفات برق به تلفات فنی و غیرفنی اظهار داشت: برنامه ریزی در جهت کاهش تلفات برق می تواند میزان تلفات را کاهش دهد به نحوی که در کره با اقدامات انجام شده، میزان این تلفات به پنج درصد کاهش یافته است.

وی افزود: بیشترین این تلفات ناشی از انشعابهای غیرمجاز شبکه برق، فرسودگی، سرقت کابل و عدم دقت در طراحی شبکه ها است.

این مسئول یادآور شد: در غرب استان تهران در ساعات اوج مصرف حدود یک هزار و 260 تا یک هزار و 400 مگاوات برق در شبکه برق غرب استان تهران توزیع می شود که حدود 35 درصد از آن در بخش صنعت، 50 تا 55 درصد در بخش خانگی و میزان کمی نیز در بخش کشاورزی مصرف می شود.

شقاقی همچنین هدف از برگزاری این همایش را ایجاد ارتباط بین بخش صنعت و دانشگاه با صنایع مربوط به برق کشور و آشنایی یا تجهیز ساختار استقلال شرکتهای توزیع برق دانست و بیان داشت: آشنایی مدیران صنایع و جامعه دانشگاهی و تجدید ساختار در صنعت برق، تشویق صنایع برای همکاری نزدیک با شرکت توزیع نیروی برق و ایجاد شبکه های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی، استفاده از قابلیتهای منطقه از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

در این همایش بیش از 100 نفر از صاحبان صنایع، استادان، دانشجویان رشته های مرتبط دانشگاه آزاد واحد کرج و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران حضور داشتند.