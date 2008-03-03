30 میلیارد تومان اوراق مشارکت در فارس توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدرضا دیهیمی، بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در حال حاضر توزیع این اوراق شروع شده و تا 16اسفند ماه نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: هیچگونه محدودیتی در امر خرید اوراق وجود نداشته و حداقل خرید اوراق نیز 100 هزار تومان است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس با بیان اینکه احیای پروژه های بافت فرسوده در گذشته به وسیله اعتبارات داخلی و از سوی سازمان عمران و توسعه انجام می شد، تاکید کرد: نوسازی دو پروژه بافت قدیم جزء اولین پروژه های اجرایی شده توسط اوراق مشارکت خواهد بود.

دیهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احداث پروژه فرهنگی - توریستی محدوده بافت تاریخی و فرهنگی شیراز بیان داشت: تاکنون 80 درصد تملک پروژه صورت گرفته و پس از تملک 20 درصد باقیمانده عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی تصریح کرد: 60 درصد تملک احداث پروژه عمرانی دیگری در بافت تاریخی شیراز صورت گرفته و پس از تملک 40 درصد باقیمانده در سال جاری، عملیات اجرایی آن نیز شروع خواهد شد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس با بیان اینکه شرکت عمران و بهسازی تنها دستگاهی است که دربافت فرسوده شیراز فعالیت دارد عنوان کرد: این شرکت به غیر از فعالیت در بافت فرسوده در زمینه مسکن سازی و ساخت و ساز نیز پروژه هایی در دست اقدام دارد که از آن جمله می توان به عملیات اجرایی احداث حدود یک هزار و 500 واحد مسکونی با مشارکت بخش خصوصی و 60 درصد پیشرفت فیزیکی اشاره کرد.

دیهیمی تاکید کرد: در شهرستانهای لار و آباده نیز طرحهای بافت فرسوده از سال آینده در دستور کار قرار گرفته و در این رابطه تفاهم نامه ای با شهرداری های این دو شهر منعقد می شود.