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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۲۳

30 میلیارد تومان اوراق مشارکت در فارس توزیع شد

30 میلیارد تومان اوراق مشارکت در فارس توزیع شد

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس از توزیع 30 میلیارد تومان اوراق مشارکت در این استان برای احیای بافت فرسوده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدرضا دیهیمی، بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در حال حاضر توزیع این اوراق شروع شده و تا 16اسفند ماه نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: هیچگونه محدودیتی در امر خرید اوراق وجود نداشته و حداقل خرید اوراق نیز 100 هزار تومان است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس با بیان اینکه احیای پروژه های بافت فرسوده در گذشته به وسیله اعتبارات داخلی و از سوی سازمان عمران و توسعه انجام می شد، تاکید کرد: نوسازی دو پروژه بافت قدیم جزء اولین پروژه های اجرایی شده توسط اوراق مشارکت خواهد بود.

دیهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احداث پروژه فرهنگی - توریستی محدوده بافت تاریخی و فرهنگی شیراز بیان داشت: تاکنون 80 درصد تملک پروژه صورت گرفته و پس از تملک 20 درصد باقیمانده عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی تصریح کرد: 60 درصد تملک احداث پروژه عمرانی دیگری در بافت تاریخی شیراز صورت گرفته و پس از تملک 40 درصد باقیمانده در سال جاری، عملیات اجرایی آن نیز شروع خواهد شد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس با بیان اینکه شرکت عمران و بهسازی تنها دستگاهی است که دربافت فرسوده شیراز فعالیت دارد عنوان کرد: این شرکت به غیر از فعالیت در بافت فرسوده در زمینه مسکن سازی و ساخت و ساز نیز پروژه هایی در دست اقدام دارد که از آن جمله می توان به عملیات اجرایی احداث حدود یک هزار و 500 واحد مسکونی با مشارکت بخش خصوصی و 60 درصد پیشرفت فیزیکی اشاره کرد.

دیهیمی تاکید کرد: در شهرستانهای لار و آباده نیز طرحهای بافت فرسوده از سال آینده در دستور کار قرار گرفته و در این رابطه تفاهم نامه ای با شهرداری های این دو شهر منعقد می شود.

کد مطلب 649161

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