کمیته امداد شجره ای طیبه برای انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که امروز در آستانه چهاردهم اسفند، سالروز فرمان تاریخی امام (ره) برای تشکیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و آغاز هفته احسان و نیکوکاری انجام شد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : انفاق و دستگیری از نیازمندان، موهبتی خدادادی است که در فطرت انسانهای پاک سرشت نهاده شده است.

وی افزود : خداوند قادر مطلق سرنوشت آدمی را به گونه ای طراحی کرده که انسانهای توانمند از همنوعان خود دستگیری کنند و نسبت به رنج و آلام یکدیگر بی تفاوت نباشند و در واقع از این طریق به قرب الهی نائل شوند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با استناد به آیات قرآن در مورد برکات و ارزش انفاق و امداد در دین مبین اسلام گفت : خداوند بی نیاز و قادر از انسان سراپا نیازمند می خواهد که به او قرض الحسنه بدهند و در واقع از این طریق می خواهد بندگان خود را تزکیه کند و تاکید می کند از آنچه که بیشتر دوست دارید انفاق کنید تا درجه و سطح انفاق مخلوق در نزد خالق مشخص شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی آموزش 250 هزار دانش آموز و 53 هزار دانشجو توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) در کنار سایر امدادرسانیها و خیرات و برکات از جمله اشتغال زایی برای محرومان و خودکفایی خانوارها را از خدمت موثر و کارگشای کمیته امداد دانست و گفت : امیدوارم شاهد عمیق تر شدن روزافزون خدمات کمیته امداد و ریشه کن شدن فقر و محرومیت در آینده کشور باشیم.

در ابتدا این دیدار انواری چهاردهم اسفند سالروز فرمان امام خمینی برای تشکیل کمیته امداد را از جمله یوم الله های انقلاب اسلامی نامید و گفت : به برکت این فرمان تاریخی کمیته امداد توانسته خدمات و رسیدگیهای شایانی به قشرهای محروم جامعه بکند و همدلی و تلطیف قلوب مردمی که در جشنهای نیکوکاری به ویژه در ایام پایان آخر هر سال شرکت می کنند را به همراه داشته باشد.

وی اتحاد و اطمینان مردم به کمیته امداد را بزرگترین سرمایه این نهاد دانست.