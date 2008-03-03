سفر تیم ملی فوتسال به پرتغال در هاله ای ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش و رایزنی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، موافقت مسئولان تیم ملی فوتسال پرتغال برای رویارویی با تیم ملی کشورمان در روزهای چهارم و پنجم فروردین ماه سال آینده جلب شد.

در همین راستا تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتسال کشورمان از امروز آغاز شده اما مشکلات مالی سفر آنها را به پرتغال در هاله ای از ابهام فرو برده است.

با توجه به تغییرات در راس فدراسیون فوتبال و تمرکز مسئولان فدراسیون روی مسائلی چون انتخاب سرمربی تیم ملی کمتر توجه ای به امر تامین منابع مالی فدراسیون فوتبال شده است و خزانه خالی فدراسیون مشکلاتی را برای تیم ها و کمیته های مختلف به دنبال داشته است.

پس از آنکه تیم جوانان ایران با اتوبوس به ترکمنستان رفت این بار مشکلات مالی باعث شده تا تیم ملی فوتسال برای برگزاری دو دیدار دوستانه مهم با تیم ملی پرتغال بامشکلاتی مواجه شود. هنوز مشخص نیست فدراسیون چطور هزینه سفر تیم ملی فوتسال به پرتغال را تامین خواهد کرد اما آنچه مسلم است نباید فرصت بازی با تیمی مطرح چون پرتغال را به راحتی از دست داد.