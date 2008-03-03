تهیه هولوگرام اختصاصی مدارک فارغ التحصیلان علوم پزشکی / بازنگری آئین نامه استخدامی هیئت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد معاونت آموزشی در سال جاری یادآور شد: سلامت مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید در این زمینه مدارک فارغ التحصیلان گروه پزشکی با تدابیر ویژه ای صادر شود تا احیاناً مشکلی بوجود نیاید.

راه اندازی سیستم نرم افزاری ثبت نام الکترونیکی در کلیه دانشگاهها

وی از راه اندازی سیستم نرم افزاری سما برای ثبت نام و انتخاب واحد الکترونیکی در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: در همین زمینه کلیه مراحل و فرآیند فارغ التحصیلی دانشجویان علوم پزشکی به دانشگاهها واگذار شد.

افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و مقاطع تخصصی داروسازی و دندانپزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و مقاطع تخصصی داروسازی و دندانپزشکی گفت: پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی 100 درصد، دانشجوی کارشناسی ارشد 48 درصد و مقاطع تخصصی دندانپزشکی و داروسازی نیز به ترتیب 133 و 85 درصد رشد داشته است.

ایجاد 8 رشته جدید در کشور برای نخستین بار

وی به ایجاد 8 رشته جدید در کشور برای نخستین بار در سال 86 اشاره و خاطرنشان کرد: مقطع دکتری تخصصی در رشته هایی از جمله سلولهای بنیادی، داروسازی سنتی، مهندسی بافت، نانوتکنولوژی پزشکی و پزشکی مولکولی ایجاد شده است و بازنگری 6 مورد از برنامه های کارشناسی ارشد نیز پایان یافته است.

پایان مراحل مقدماتی بازنگری پزشکی عمومی پس از 20 سال

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: مراحل مقدماتی بازنگری پزشکی عمومی پس از 20 سال پایان یافت و پس از برگزاری نشست شورای پزشکی عمومی در ماههای آینده به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ می شود.

وی در خصوص رشته های جدید گفت: ایجاد رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی و دوره های تکمیلی تخصصی دندانپزشکی در رشته های پروتزهای ماگزیلوفیشیال، جراحی پیشرفته ایمپلنت، دندانپزشکی بیمارستانی، ایمپلنت، پریوایمپلنت، بیولوژی دهان و پروتزهای دندان نهایی شده است.

ایجاد مرکز استاد مشاور برای دانشجویان شاهد و ایثارگر

عین اللهی از ایجاد مرکز استاد مشاور برای دانشجویان شاهد و ایثارگر در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: بیش از 500 نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر به کمک آئین نامه نقل و انتقال توانستند به محل های مورد نظر انتقال یابند.

وی از ارائه بسته آموزش الکترونیکی پزشک خانواده و افزایش رشته های طرح بومی گزینی علوم پزشکی خبر داد و گفت: از این پس در 9 رشته علوم پزشکی دانشجو به صورت بومی و استانی پذیرفته می شود.

بازنگری آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت از بازنگری آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی خبر داد و گفت: مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت علاوه بر بازنگری این آئین نامه، بیمه تکمیلی اعضای هیئت علمی علوم پزشکی را نیز در دستور کار سال آینده دانشگاهها قرار داد.

رشد بودجه آموزش وزارت بهداشت در سال آینده

وی از رشد بودجه حوزه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال آینده خبرداد و گفت: بودجه بخش آموزش در سال 87 با رشد 35 درصدی مواجه است و بدون احتساب متمم بودجه این بخش 500 میلیارد تومان تعیین شده است.

برگزاری نخستین اردوی راهیان نور مخصوص اساتید علوم پزشکی کشور

عین اللهی با اشاره به برگزاری نخستین اردوی راهیان نور مخصوص اساتید علوم پزشکی کشور گفت: این اردو با استقبال خوب اساتید و حضور 300 نفر از اعضای هیئت علمی با درجه استادیار به بالا در مناطق عملیاتی و جنگی در زمان اربعین حسینی برگزار شد.