ادعاهای مطرح شده علیه ایران بی اعتبار و غیر مستند است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: همانطور که در گزارش اخیر خود ذکر کرده ام آژانس در حال حاضر قادر است تمام سوالات باقیمانده ای را که بر اساس طرح اقدام مشخص شده بود ، پایان یافته اعلام کند و ما در موضعی هستیم که می توانیم تصحیح و تکمیل اطلاعات لازم را در مورد آنها از سوی ایران اعلام نمائیم.

وی گفت: در نتیجه اقدامات ماههای اخیر، آژانس قادر شد تا تائید کند که گستره برنامه غنی سازی و فعالیت های مربوط به تولید سانتریفیوهای p1 و p2 به عنوان مهمترین بخش از سوالات باقیمانده به طور کلی حل و فصل شده است و آژانس از ماهیت فعلی برنامه های اعلام شده و چشم انداز آینده آن بر اساس الگوهای صلح آمیز اطمینان یافته است.

به گزارش مهر محمد البرادعی در مورد بخش موسوم به "مطالعات ادعایی" ادامه داد: آژانس هیچ نشانه ای دال بر ارتباط مواد و تجهیزات هسته ای ایران با مواردی که در مطالعات ادعایی طرح شده نیافته است و هیچ سند و اطلاعات معتبری مبنی بر تائید این ادعاها بدست نیامده است. گرچه روند شفاف سازی از سوی ایران باید ادامه یابد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه "تعامل با ایران به نفع همه است" تاکید کرد: اعتماد تنها از راه مذاکره ایجاد می شود و این مسیری است هم به نفع ایران ، هم به نفع منطقه و هم به نفع جامعه جهانی.

وی در ادامه تاکید کرد: موضوع دلگرم کننده ای وجود دارد و آن این است که آژانس موضوع باقی مانده دیگری را در دست ندارد.