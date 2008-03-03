برپایی تظاهرات گسترده علیه جنایات صهیونیستها درسوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان در برابر مجلس مردم سوریه در مرکز شهر دمشق با تکان دادن پرچم های سوریه، فلسطین و جنبش حماس به حرکت درآمدند و تصاویر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را با خود حمل می کردند.



شرکت کنندگان همچنین پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن عبارتهایی نظیر "مردم و کودکان ما در غزه را نجات دهید"، "شورای امنیت کجاست؟" و "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" و "نه به تروریسم سازمان یافته" نوشته شده بود.



آنها همچنین با شعارهای خود از رئیس جمهوری سوریه حمایت کردند و خطاب به سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان گفتند که "ای نصرالله، ای دوست، تل آویو را گلوله باران کن". تظاهرکنندگان همچنین پرچم های رژیم اسرائیل را به آتش کشیدند.

به گفته وزارت بهداشت دولت منتخب فلسطین، در دور تازه حملات رژیم صهیونیستی از چهارشنبه گذشته به نوار غزه تاکنون 116 فلسطینی شهید و بیش از سیصد نفر زخمی شده اند.