خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر : جلد اول این کتاب به مفاهیم، مبانی و روشهای مطروح درباره ارتباطات و آگاهی اختصاص یافته است. این کتاب در 12 فصل طراحی شده که هر کدام زیر مجموعه هایی متعدد را شامل می شود.

فصل اول با عنوان "دورنمای جهانی ارتباطات" شامل 9 زیر مجموعه، فشرده مطلب و نمونه پرسشها است. در فشرده مطالب این فصل آمده: "در عبور از نوین گرایی به پسانوین گرایی، جهان هر لحظه بیش از گذشته به صورت یک پدیده تجزیه ناپذیر ظاهر می شود و در این کلیت تجزیه ناپذیر، ارتباطات به ویژه ارتباطات بین المللی نخستین حرف را می زنند."

فصل دوم با عنوان "ارتباط شناسی" شامل پنج زیر مجموعه و برخی زیر مجموعه ها شامل زیر گروههایی هستند. در "تعریف ارتباط" عنوان شده: "کلمه ارتباط معرف تمام جریانهایی است که به وسیله آن یک اندیشه می تواند اندیشه دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. به عبارت دیگر، ارتباط سبب می شود که وجدان انسانها در وجدان دیگران؛ تصاویر، مفاهیم، تمایلات، رفتارها و آثار روانی گوناگون پدید آورد."

فصل سوم با عنوان "نظریه عمومی سیستم ها" 20 عنوان زیر مجموعه را در برمی گیرد که از آن میان می توان به مراحل تحول دانش بشری، مفهوم نظریه عمومی سیستمها، منطق سیستمی، فرآیند تاریخی پیدایش منطق سیستمی، اصول کلی نظریه عمومی سیستمها، مفهوم سیستم و قرآن مجید و ... اشاره کرد.

فصل چهارم با عنوان "سیستم ارتباطات و تبلیغات ملی" هفت زیر مجموعه را در بر می گیرد. فصول پنجم تا دوازدهم با عناوین "سیستم ارتباطات بین المللی"، "سیاست، قدرت و ارتباطات"، "مهندسی فرهنگی"، "هدف گذاری، برنامه ریزی و ارزشیابی در مهندسی فرهنگی"، "ارتباطات تخریبی و جنگ های روانی"، "تصمیم گیری و نظریه ارتباطات"، "مدیریت استراتژیک سازمانهای بزرگ و سیستمهای ارتباطی" و "استراتژی ارتباطی جهان اسلام" همراه با خلاصه مطالب هر فصل، نمونه پرسشها و در انتها فهرست منابع به کار این کتاب پایان می دهد.