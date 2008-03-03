سفر احمدی نژاد به عراق خاری در چشم آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "تاگس اشپیگل" در شماره امروز خود به تحلیلی درباره سفر تاریخی احمدی نژاد به عراق پرداخته و نوشت: دیدار احمدی نژاد در بغداد نقطه اوج نزدیکی مجدد این دو کشور همسایه پس از سالها اختلاف است.

نویسنده در ادامه به استقبال گرم و با شکوه جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از احمدی نژاد اشاره کرده و خاطر نشان کرد: جلال طالبانی که قومیت کردی دارد با بیان اینکه این سفر یک ملاقات تاریخی است از احمدی نژاد درخواست کرد که او را با نام کردی اش "مام جلال" صدا بزند. در فرودگاه نیز احمدی نژاد و گروه همراهش همچنین توسط وزیر امور خارجه این کشور "هوشیار زیباری" به گرمی استقبال شدند.

این روزنامه آلمانی در ادامه افزود: آمریکا در برنامه های امنیتی سفر احمدی نژاد به عراق شرکت داده نشد؛ رئیس جمهوری ایران مسیر فرودگاه تا مقرحکومت طالبانی را به جای هلیکوپتر با ماشین و از مسیر خطرناک داخل شهر طی کرد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: بهبود روزافزون روابط این دو کشور خاری در چشم آمریکا است. آمریکا در حالی ایران را متهم به دخالت و افزایش خشونت در عراق می کند که جلال طالبانی رئیس جمهور و نوری المالکی نخست وزیر این کشور این اتهامات را رد می کنند.

تاگس اشپیگل در ادامه و در رد اتهامات آمریکا مبنی بر دخالت ایران در عراق و افزایش خشونتها در این کشور به نقل از "جوآن کوله" کارشناس آمریکایی و استاد دانشگاه میشیگان می نویسد: این کاملا نامفهوم و بی معنی است که ایران خواهان سقوط اولین حکومت شیعه و دوست در عراق باشد.

این در حالی است که احمدی ن‍ژاد نیز قاطعانه این اتهامات را رد کرده و اظهار می کند: آیا این خنده دار نیست که کشوری که 160 هزار نیروی نظامی خود را در عراق مستقر کرده است ما را به دخالت در این کشور متهم می کند.