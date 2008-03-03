پرسپولیس اولین تیم هزار امتیازی تاریخ لیگ

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، شاگردان افشین قطبی با کسب هزارمین امتیاز در لیگ برتر، نخستین تیم تاریخ لیگ بوده که به این امتیاز رسیده است. البته 6 امتیازی که فیفا از پرسپولیس کسر کرد، در جمع امتیازات تاریخ این باشگاه منظور شده است.

برپایه این گزارش، بیشترین امتیاز سرخپوشان در سال 77 بدست آمده که با 65 امتیاز قهرمان آن سال لیگ شدند. پرسپولیس با 8 عنوان قهرمانی، پرافتخارترین و نخستین تیم هزار امتیازی تاریخ لیگ محسوب می‎شود.

کارنامه سرخپوشان تهرانی از سال 1349 تا 1386 به تفکیک هر سال و احتساب امتیاز آن به شرح زیر است:

سال 1349 (4 امتیاز)، سال 1350 (26 امتیاز)، سال 1352(37 امتیاز)، سال 1353(31 امتیاز)، سال 1354(44 امتیاز)، سال 1355(37 امتیاز)، سال 1356(38 امتیاز)، سال 1357(17 امتیاز -نیمه کاره ماند)، سال 1368(35 امتیاز)، سال 1370(31 امتیاز)، سال1371(20 امتیاز)، سال 1372 (34 امتیاز)، سال 1373(34 امتیاز)، سال 1374(57 امتیاز)، سال 1375(60 امتیاز)، سال 1376(14 امتیاز - از مسابقات کنار کشید)، سال 1377(65 امتیاز)، سال 1378(54 امتیاز)، سال 1379(46 امتیاز)، سال 1380(49 امتیاز)، سال 1381(34 امتیاز)، سال 1382(39 امتیاز)، سال 1383(55 امتیاز)، سال 1384(38 امتیاز)، سال 1385(53 امتیاز) و سال 1386(40 امتیاز) - جمع امتیازات: 1002

البته تا سال 1373 پیروزی در هر مسابقه 2 امتیاز داشت و از سال 1374 به بعد پیروزی در هر دیدار سه امتیاز محاسبه شد.