اعلام همبستگی صدها کودک لبنانی با کودکان غزه / تجمع ضد تجاوزگری کودکان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تجمع به دعوت نهاد تربیتی حزب الله لبنان برگزار شد و به گفته برگزار کنندگان، دانش آموزان حدود 20 مدرسه در آن شرکت داشتند.



کودکان لبنانی تصاویر سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و کودکان و طفل شیرخواره فلسطینی را در دست داشتند که در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهید شدند.

شماری از کودکان، چفیه فلسطینی پوشیده بودند و برخی نیز پیشانی بند بر پیشانی خود داشتند که روی آن عبارت "ای قدس، ما می آییم" نوشته شده بود.



شرکت کنندگان در این تجمع همچنین پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن عبارتهای "حقوق کودکان کجاست" و "آمریکا، اسرائیل و جهان دو روی سکه تروریسم هستند " و "از بیروت تا غزه ملتی واحد هرگز نمی میرد" نوشته شده بود.



کودکان لبنانی همچنین شعار "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا" سر می دادند.

"محمد" کودک 10 ساله لبنانی گفت: آمده ام تا جنایات در غزه و اشغالگری را محکوم کنم. "روان" کودک هشت ساله لبنان نیز در حاشیه این تحمع گفت: من برای حمایت از کودکان غزه آمده ام.

در همین حال، صدها کودک فلسطینی اردوگاههای پناهندگان فلسطینی جنوب لبنان امروز با تجمع در اردوگاه فلسطینی "البص" در نزدیک شهر ساحلی صور حملات رژیم اسرائیل علیه غزه را محکوم کردند.

این تجمع به دعوت جنبش حماس برگزار شد و کودکان فلسطینی با در دست داشتن پلاکارد هایی به زبان انگلیسی و عربی، جنایات رژیم اسرائیل درغزه و سکوت عربی و بین المللی در قبال آن را محکوم کردند.

بر روی این پلاکاردها عباراتی نظیر"آیا حکام عرب از قربانی شدن کودکان غزه خوشنود هستند؟ "، "کودکان فلسطینی خواهان حفاظت و امنیت هستند"،"در غزه محاصره و ویرانی و گرسنگی و مرگ وجود دارد"، "هدیه های بوش برای کودکان مرگ و ویرانی و کشتار است" و "سازمان های حقوق بشر در قبال ترور کودک بی گناه در غزه کجا هستند؟" نوشته شده بود.

شرکت کنندگان در پایان با حرکت در کوچه های اردوگاه البص علیه رژیم صهیونیستی شعار داده و پرچم این رژیم و آمریکا و تصاویر بوش و اولمرت را به آتش کشیدند.