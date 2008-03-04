به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "گانگستر آمریکایی" را ریدلی اسکات سال 2007 با نقش‌آفرینی دنزل واشینگتن و راسل کرو به مدت 157 دقیقه ساخت. این فیلم که با هزینه‌ای حدود 100 میلیون دلار ساخته شده، درباره پلیسی سختکوش با بازی کرو است که سردسته یکی از گروههای قاچاقچی مواد مخدر با بازی دنزل واشینگتن را تعقیب می‌کند.

راسل کرو و دنزل واشینگتن در صحنه‌ای از "گانگستر آمریکایی"

این پروژه که داستان آن در سال‌های 1970 در هارلم روی می‌دهد، سومین تجربه همکاری فیلمساز نامدار بریتانیایی با راسل کرو است. این دو پیشتر در فیلم‌های "گلادیاتور" و "یک سال خوب" با هم کار کرده بودند. فیلم سینمایی "گانگستر آمریکایی" 130 میلیون دلار در آمریکا فروخت، ضمن اینکه 131 میلیون دلار فروش جهانی داشت. این فیلم با درجه R نامزد دو اسکار بهترین طراحی صحنه و بهترین بازیگر زن نقش مکمل (روبی دی) بود.

ریدلی اسکات، کارگردان 71 ساله این اثر سه بار برای فیلم‌های "تلما و لوئیس" (1991)، "گلادیاتور" (2000) و "سقوط بلک هاوک" (2001) نامزد اسکار شده است. اسکات در حال حاضر فیلم "مجموعه دروغ‌ها" را با بازی لئوناردو دی کاپریو و راسل کرو می‌سازد.

فیلم سینمایی "سریعترین سرخپوست دنیا" محصول سال 2005 است و بر مبنای زندگی موتورسوار افسانه‌ای نیوزیلند برت مانرو ساخته شده است. مانرو اواخر 1950 و دهه 1960 با موتورسیکلت‌های کمتر از 100 سی سی خود رکوردهای بسیاری برجا گذاشت که بسیاری از آنها هنوز شکسته نشده است.

در فیلم "سریعترین سرخپوست دنیا" آنتونی هاپکینز بازیگر برنده اسکار نقش‌آفرینی می‌کند و فیلم را راجر دانلدسن کارگردان معروف نیوزیلندی نوشته و کارگردانی کرده است. این فیلم که با بودجه‌ای در حدود 25 میلیون دلار ساخته شده با استقبال منتقدان رو به رو شد و فروش جهانی آن 18 میلیون دلار بود. دانلدسن فیلم‌های معروف "بونتی"، "راه گریزی نیست"، "شن‌های سفید"، "گریز"، "گونه‌ها"، "قله دانته" و "سیزده روز" را ساخته است.

نمایی از فیلم سینمایی "سریعترین سرخپوست دنیا"

"فرزندان افتخار" را کریشتینا گودا فیلمساز مجارستانی کارگردانی کرده و فیلم به مناسبت پنجاهمین سالگرد قیام مجارها در سال 1956 علیه رژیم اتحاد جماهیر شوروی ساخته شده است. فیلم گودا داستان رقابت تیم ملی واترپلو این کشور را در بازی پایانی بازی‌های المپیک تابستانی ملبورن با تیم ملی شوروی سابق به تصویر می‌کشد که در نهایت به خونین‌ترین بازی واترپلو تاریخ تبدیل شد و با پیروزی مجارستان و قهرمانی این تیم در المپیک 1956 به پایان رسید.

"فرزندان افتخار" در جشنواره‌های فیلم برلین و هنگ کنگ به نمایش درآمد و ژوئیه سال 2007 فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم بانکوک بود. گودا سازنده این فیلم متولد سال 1970 بوداپست است.

"شب بخیر فرمانده" ساخته انسیه شاه حسینی داستان زنی خبرنگار را روایت می کند که در جبهه های جنگ ایران و عراق از گروه خود جدا و گم می شود. او مجبور می شود برای عبور از موقعیت بحرانی موجود به لباس مردان دربیاید و این امر باعث حوادث عجیبی برای وی می شود. در این فیلم لادن مستوفی و محمد مختاری نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند.

فیلم جنایی و رزمی "هدف نامرئی" محصول مشترک هنگ‌کنگ و چین سال 2007 به کارگردانی بنی چان به مدت 128 دقیقه ساخته شد. در این فیلم نیکلاس تسه، شاون یوئه و جیسی چاو نقش سه افسر پلیس را بازی می‌کنند که به اتفاق می‌کوشند یک گروه جنایتکار هفت نفره به رهبری تین ـ ینگ‌ ـ سنگ را از پا درآوردند. بنی چان سازنده فیلم‌های "دو قهرمان" 2003، "داستان پلیس جدید" 2004، "فاصله" 2005 و "رابی بی‌هود" 2006 است.