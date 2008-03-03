به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین نشست مطبوعاتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با خبرنگاران داخلی و خارجی عصر امروز با حضور حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری رئیس این ستاد، حسین مرعشی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران و عبدالله ناصری سخنگوی ستاد در محل ستاد مرکزی ائتلاف اصلاح طلبان در تهران برگزار شد.

در این نشست موسوی لاری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا برای حضور در انتخابات 24 اسفند لیست ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به 30 نفر خواهد رسید یا خیر، گفت : موضوع لیست به شرایط بررسی صلاحیتها مربوط است.

وی افزود : آنچه در حال حاضر به عنوان لیست ستاد مطرح شده دربرگیرنده تمامی کاندیداهای مورد پیش بینی ائتلاف اصلاح طلبان نیست اما در هر حال ستاد ائتلاف علاقمند است که لیستی کاملتر از آنچه در حال حاضر مطرح شده برای انتخابات مجلس هشتم معرفی کند.

موسوی لاری درباره اعلام لیست شهرستانهای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز اظهار داشت : ستادهای استانی کار بررسی نهایی لیستها را به انجام رسانده اند و ظرف روزهای سه شنبه و یا چهارشنبه لیست نهایی ستاد در تهران و استانها را اعلام خواهیم کرد.

در ادامه این نشست حسین مرعشی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که دلایل انصراف برخی نامزدهای این ستاد را پرسیده بود، گفت : انصراف برخی اعضای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تابع تصمیم فردی این افراد بوده است و لیستی هم که ما اعلام کردیم لیست پیشنهادی ستاد ائتلاف بود.

موسوی لاری نیز در پاسخ به این سئوال تصریح کرد : اینکه چرا برخی نامزدهای ما علیرغم شرایط مناسبی که برای کسب رای و ورود به مجلس داشتند اما تصمیم گرفتند که در انتخابات شرکت نکرده و انصراف دهند را باید رسانه ها بررسی کرده و دلایل آن را مشخص کنند.

وی تاکید کرد : با وجود همین نامزدها نیز با تمام توان در انتخابات شرکت خواهیم کرد و امیدواریهای زیادی نیز داریم.

رئیس شورای سیاستگذاری ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در نهایت گروههای اصلاح طلب برای حضور در انتخابات 24 اسفند به وحدت خواهند رسید یا خیر، پاسخ داد : ستاد ائتلاف اصلاح طلبان یک ائتلاف حداکثری متشکل از گروههای اصلاح طلب است اما با برخی احزاب نوپا و نوظهور اصلاح طلب که قصد دارند با آرم حزب خود در انتخابات حضور یابند نیز نزدیکی بسیاری داریم .



رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، درباره اینکه آیا ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات 24 اسفند از وجود نامزدهای مستقل در لیست خود بهره خواهد گرفت یا خیر اظهار داشت : به عنوان مجموعه ای از تشکلهای سیاسی و ائتلافی از اصلاح طلبان از کاندیداهایی که به نوعی با ما همکاری و همراهی دارند و تفکراتشان به ما نزدیک است ولو اینکه در لیست قرار نگیرند حمایت خواهیم کرد.

موسوی لاری تاکید کرد : ائتلاف اصلاح طلبان به دنبال کسانی است که با برنامه گریزی و برنامه ستیزی مقابله کنند چرا که تنها از این طریق مجلسی قدرتمند شکل خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید چند درصد کرسیهای مجلس هشتم از آن اصلاح طلبان خواهد بود گفت : ما در تهران و شهرستانها روی هم رفته در حدود 120 کرسی امکان رقابت با سایر گروههای سیاسی را دادیم.

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به این سئوال که دلیل تعلل اعلام لیست ستاد ائتلاف اصلاح طلبان چیست خاطرنشان کرد : هنوز هیچ گروه سیاسی لیست خود را اعلام نکرده و عمدتا در حال تبادل نظر و استفاده از آخرین فرصتها برای همگرایی بیشتر هستند.

موسوی لاری تاکید کرد: ستاد ائتلاف اصلاح طلبان همانند سایر گروههای سیاسی هم اکنون در حال رایزنی برای همگرایی بیشتر و تبادل نظر با سایر گروههای اصلاح طلب است، اما در این بین نحوه تبلیغات نیز در دست اقدام است که خوشبختانه همراه با سایر گروههای سیاسی در این راستا حرکت می کنیم.

ادامه دارد.....