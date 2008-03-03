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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۲۶

مهمترین مسئله در انتخابات سلامت آن و مشارکت گسترده مردم است

مهمترین مسئله در انتخابات سلامت آن و مشارکت گسترده مردم است

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ملاک اصلی انتخابات حضور پرشور و گسترده مردم و سلامت آن است و همه باید جهت تحقق این حضور و جلب اعتماد بیشتر مردم تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید مسعود حسینی، عصر امروز در نشست همایش یک روزه فرمانداران و بخشداران استان کهگیلویه و بویر احمد افزود: بسترسازی برای حضور پر شور مردم، امنیت کامل، افزایش وحدت بین نیروهای انقلاب، انسجام درونی و سلامت کامل انتخابات از وظایف مهم دست اندرکاران انتخابات است.

وی تاکید کرد: باید با بی طرفی و صداقت کامل برنامه های انتخابات پیگیری و زمینه برای انتخابات با نشاط مردمی فراهم شود.

حسینی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در 24 اسفند در پای صندوقهای رای به معنای تثبیت نظام و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل، رهبری و ولایت است، اظهار داشت: نظام ما مردم سالاری دینی و برخاسته از متن مردم است و حضور و پشتوانه بیشتر مردمی در عرصه انتخابات باعث استحکام نظام و تحقق اهداف آن می شود.

وی بیان داشت: در طول دوران پر برکت انقلاب اسلامی هرجایی که مشکلی برای نظام پیش آمد، مردم جانفشانی کردند و مسئولان که خادمین مردم هستند، باید بدون گرایشهای قومی، قبیله ای، جناحی و خطی تا سرحد جانفشانی خدمتگزار این مردم باشند.

حسینی یادآور شد: امروز نظامی که آرمانهای آن الهی و دولتی که حرکت و سمت سوی آن دینی، ارزشی و مردمی است به واسطه از خود گذشتگی و حضور پر شور مردم در عرصه های رونق گرفته بر همین اساس مسئولان باید برای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب ایثار کنند.

کد مطلب 649202

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