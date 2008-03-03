بنیان بهانه های غرب برای صدور قطعنامه علیه ایران فرو ریخته است

جواد وعیدی در گفتگو با خبرنگار انرژی هسته ای مهر افزود: البرادعی صراحتا یادآور شد که موضوع فعالیتهای مرتبط با غنی سازی و از جمله گستره و چشم انداز فعالیتهای ایران در سانتریفیوژهای نوع پی یک و پی 2 مهمترین "موضوع باقیمانده" بوده که بر اساس طرح اقدام حل و فصل نهایی شده است.

وی افزود: اعلام این مطلب و تاکید مدیر کل آژانس مبنی بر اینکه "هیچ موضوع باقیمانده (Out Standing Issu) ای در فعالیتهای هسته ای ایران وجود ندارد" مهمترین دلیل و بهانه صدور قطعنامه ها علیه ایران را بی اعتبار کرد. زیرا مبنای درخواست توقف فعالیتها در ایران ادعای غیر صلح آمیز بودن برنامه غنی سازی و سپس اصرار بر تعلیق آن بوده است.

معاون امنیت بین الملل شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: مدیر کل در سخنان شفاهی امروز خود بار دیگر از گزارش اخیرش دفاع کرد و پیام صریحی مبنی بر پیشرفت زیاد همکاریهای ایران با آژانس را اعلام داشت.

وعیدی در خصوص بخش موسوم به مطالعات ادعایی نیز گفت: آقای البرادعی این ادعاها را اولا موضوع ندانسته و از واژه "مورد" (Manner) در خصوص آن استفاده کرده است. ثانیا این ادعاها را غیر مرتبط با فعالیتهای هسته ای ایران معرفی کرده و ثالثا یادآور شده که هیچ سند و مدرک یا اطلاعات معتبری که این ادعاها را ثابت کند وجود ندارد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مهمترین نکات موجود در سخنان امروز البرادعی را اعلام رسمی پایان طرح اقدام ، تاکید بر اینکه آژانس باید مبنای هر قضاوتی در این مورد باشد و نیز تصریح بر موضع فعال ایران در همکاری با آژانس دانست.

معاون امنیت بین الملل شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به تحرکات برخی کشورهای عضو شورای حکام برای صدور قطعنامه نیز افزود: در فضایی که گزارش و سخنان مدیرکل آژانس ساخته ، حرکت در جهت طرح پیشنهاد برای صدور قطعنامه در شورای حکام یا شورای امنیت مضحک و یک ضربه تاریخی به هویت حقوقی سازمانهای بین المللی است.

وی در پایان گفت: البته شدت یافتن تحرکات غرب و همپیمانانش در وین و نیویورک مهمترین دلیل بر انفعال آنها در برابر دیپلماسی معقول و همکاری ضابطه مند ایران با آژانس است و به نظر می رسد وقتی هیچ عقل سلیمی طرح قطعنامه علیه ایران در شورای حکام و شورای امنیت را منطقی و موجه نمی داند، چنین تحرکاتی تنها رویکردی سیاسی در جهت دلسرد کردن مردم کشورمان از حضور در صحنه های انقلاب و بویژه انتخابات است. موضوعی که بارها امتحان شده و پروژه ای نخ نما و شکست خورده است.