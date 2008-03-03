شرایط برای برپایی انتخاباتی سالم و پرشور در کهگیلویه و بویراحمد فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، نادر منتظریان، عصر امروز در نشست همایش فرمانداران و بخشداران استان، افزود: برخی جناحها و گروه ها، افراد زیادی را برای نامزدی انتخابات هشتمین دوره مجلس وارد عرصه کرده بودند تا با احراز نشدن صلاحیت آنها، خوراک رادیوهای بیگانه را فراهم آورند .

وی اظهار داشت: برخیها نیز که خود در مسیر آرمانها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی نیستند با جوسازی و شایعه پراکنی به مردم تلقین می کنند که رد صلاحیتها بالا است و نظام ناکارآمد است و نمی تواند خواسته مردم را برآورده نمایند .

معاون سیاسی و امنیتی استانداری افزود: این افراد درگیر افکار شومی هستند که از خارج و از سوی دشمنان هدایت می شوند و چون انتظارات غیر قانونی و نامشروع آنها برآورده نشده همسو و هم جهت با دشمنان شده اند .

منتظریان تصریح کرد: دشمنان به کمک این افراد با جنگ روانی تلاش در جو سازی و بی اعتمادی مردم دارند، اما ملت ما با شور، شعور سیاسی و آگاهی از جوسازیهای دشمنان مطلع هستند .

وی بیان داشت: برخلاف تبلیغات وسیع و دروغین دشمنان، ایران اسلامی یکی از دموکراسی ترین کشورهای دنیا و برخوردار از آزادی، استقلال، دموکراسی کامل و مشروع نظام است و این به دلیل مردمی بودن نظام حکومتی آن است .

وی یادآور شد: ملت ما مانند انتخابات گذشته با حضورشان در عرصه های سیاسی به دشمنان نشان خواهند داد که تمام تلاشها و جوسازیها و اغواگریها مانند گذشته بی اثر خواهد ماند .

منتظریان ادامه داد: خدا و مردم ناظر اعمال ما هستند و مردم ما به خوبی می دانند منشاء و ملاک همه مراحل انتخابات قانون است و ستادهای انتخاباتی نیز وظیفه داریم فقط و فقط به قانون عمل کنند.