  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۲۷

شرایط برای برپایی انتخاباتی سالم و پرشور در کهگیلویه و بویراحمد فراهم است

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد گفت: تمام شرایط برای برپایی یک انتخابات امن، سالم، رقابتی و پرشور در این استان فراهم است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، نادر منتظریان، عصر امروز در نشست همایش فرمانداران و بخشداران استان، افزود: برخی جناحها و گروه ها، افراد زیادی را برای نامزدی انتخابات هشتمین دوره مجلس وارد عرصه کرده بودند تا با احراز نشدن صلاحیت آنها، خوراک رادیوهای بیگانه را فراهم آورند.

وی اظهار داشت: برخیها نیز که خود در مسیر آرمانها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی نیستند با جوسازی و شایعه پراکنی به مردم تلقین می کنند که رد صلاحیتها بالا است و نظام ناکارآمد است و نمی تواند خواسته مردم را برآورده نمایند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری افزود: این افراد درگیر افکار شومی هستند که از خارج و از سوی دشمنان هدایت می شوند و چون انتظارات غیر قانونی و نامشروع آنها برآورده نشده همسو و هم جهت با دشمنان شده اند.

منتظریان تصریح کرد: دشمنان به کمک این افراد با جنگ روانی تلاش در جو سازی و بی اعتمادی مردم دارند، اما ملت ما با شور، شعور سیاسی و آگاهی از جوسازیهای دشمنان مطلع هستند.

وی بیان داشت: برخلاف تبلیغات وسیع و دروغین دشمنان، ایران اسلامی یکی از دموکراسی ترین کشورهای دنیا و برخوردار از آزادی، استقلال، دموکراسی کامل و مشروع نظام است و این به دلیل مردمی بودن نظام حکومتی آن است.

وی یادآور شد: ملت ما مانند انتخابات گذشته با حضورشان در عرصه های سیاسی به دشمنان نشان خواهند داد که تمام تلاشها و جوسازیها و اغواگریها مانند گذشته بی اثر خواهد ماند.

منتظریان ادامه داد: خدا و مردم ناظر اعمال ما هستند و مردم ما به خوبی می دانند منشاء و ملاک همه مراحل انتخابات قانون است و ستادهای انتخاباتی نیز وظیفه داریم فقط و فقط به قانون عمل کنند.

کد مطلب 649206

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها