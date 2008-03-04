تمرین دونده ایران در کمپ فدراسیون جهانی / پیاهو دومین نماینده ایران در مالزی

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون دوومیدانی با در نظر گرفتن رکوردهای جدید امیر پیاهو در مسابقات چند ماهه گذشته و درخشش این دونده در رقابتهای دوحه قطر وی را برای گذراندن یک فصل از تمرینات به کمپ فدراسیون جهانی دوومیدانی در مالزی اعزام می کند.

قبل از این اعزام رضا بوعذاردیگر دونده تیم ملی به همراه مربی خود خیشکاران، 22 اسفند ماه به مدت 45 روز به کوالالامپوربرای برپایی اردوهای تخصصی در کمپ فدراسیون جهانی دوومیدانی قطعی شده بود. با موافقت کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی امیر پیاهو نیز در این سفر با بوعذار همراه خواهد شد.

امیر پیاهو دونده دوهای سرعتی ایران دو سال پیش با تغییر رشته ورزشی خود به فوتبال از میادین حرفه ای این رشته دور شد. این دونده کشورمان طی دو سال گذشته به عنوان بازیکن با یکی از تیم های خوزستانی همکاری کرد اما در نهایت باز هم به رشته دوومیدانی بازگشت.

بازگشت امیر پیاهو در مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاههای کشور و کسب رکوردهای قابل قبول منجر به راه یابی این دونده به مسابقات آسیایی داخل سالن قطر و بهبود رکوردهای شخصی اش شد. کمیته فنی فدراسیون نیز با در نظر گرفتن شرایط خوب این ورزشکار و با هدف توجه به دوهای سرعتی ، با اعزام وی به کمپ مالزی موافقت کرده است.

کمپ دوومیدانی مالزی متعلق به فدراسیون جهانی بوده و هر ساله در فصول مختلف پذیرای برترین دوندگان سرعتی قاره آسیا و جهان برای پیگیری تمرینات بدنسازی و تکنیکی شان است.