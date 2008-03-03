عربستان از بازداشت 56 عضو القاعده خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، وزارت کشور عربستان در بیانیه خود خاطرنشان کرده است که مسئولان عربستان بعد از برگزاری مراسم عید قربان دستگیری 28 نفر از این 56 نفر را اعلام کرده بودند و این گروه با سران القاعده در خارج بویژه ایمن الظواهری مرد شماره دوی این شبکه در ارتباط بوده است.

براساس این بیانیه، مسئولان عربستان با پیگرد کسانی که با این گروه 28 نفری در ارتباط بودند، توانستند باقی اعضای این گروه را دستگیر کنند و آنها دارای تابعیت های مختلف هستند و پیگرد امنیتی همچنان ادامه دارد.

مسئولان عربستان بعد از پایان مراسم حج اعلام کردند که این گروه 28 نفری مرتبط با القاعده را بازداشت و "اقدامی تروریستی" را که آنها در آستانه انجام آن همزمان با مراسم حج بوده اند، خنثی کرده اند.

در بیانیه وزارت کشور عربستان آمده است: تحقیقات نشان می دهد که دستگیر شدگان وابسته به یک گروه ضاله و مرتبط با سرکردگان شبکه القاعده در خارج هستند و از آنها برای سازماندهی سازمان ضاله و آغاز حمله تروریستی در داخل عربستان دستور گرفته اند.