تیم ملی با دو دونده عازم مسابقات قهرمانی پیاده روی آسیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوومیدانی ایران با ترکیب دو ورزشکار ابراهیم خلیلیان و امیر خیرگو به منظور حضور در مسابقات قهرمانی پیاده روی آسیا 20 اسفند ماه تهران را به مقصد شهر "نومی" ژاپن ترک می کنند. صادق شیرزاد نیز به عنوان مربی این دو نماینده کشورمان را در این دیدارها همراهی خواهد کرد.

دوومیدانی ایران به دلیل نوپا بودن این رشته ورزشی در کشور هیچ مقام قابل توجهی را در سطح بین المللی و آسیا کسب نکرده است. از بین دو نماینده کشورمان تنها امیر خیرگو در سال 1383 در مسابقات پیاده روی جوانان آسیا شرکت کرده اما مقام قابل قبولی را برای ایران بدست نیاورد.

پیش بینی می شود در این دوره از رقابتها بیش از 30 تیم آسیایی شرکت کنند. قهرمانی این ماده ورزشی در دوومیدانی آسیا از آن تیم های ژاپن، کره، قزاقستان و چین است. شرکت کنندگان در این رقابتها طی یک روز باید یک مسیر 20 کیلومتری را طی کنند.