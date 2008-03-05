یک هفته از دیدارهای عقب افتاده لیگ تیر وکمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره لیگ تیراندازی با کمان کشورمان یک ماه پیش با حضور 24 تیم در دو گروه "الف" و" ب" آغاز شد که قرار بود به دلیل برگزاری مسابقات جام خلیج فارس و حضور در دیدارهای جایزه بزرگ تایلند هفته های باقیمانده از این رقابتها در سال آینده دنبال شود. به دنبال اعزام نشدن تیم ملی به رقابتهای آسیایی بانکوک؛ سازمان لیگ فدراسیون تیراندازی با کمان یک هفته از دیدارهای عقب افتاده گروه "ب" را قبل از اتمام سال جاری برگزار می کند.

با برگزاری شش هفته از دیدارهای گروه" ب" دانشگاه آزاد همچنان در صدر جدول این گروه ایستاده است . پارس جنوبی دوم و کنگره شصت در مکان سوم قرار گرفته است. هفته سوم از دیدارهای عقب افتاده این گروه با حضور 11 تیم جمعه هفته آینده در ورزشگاه برق آلستوم تهران برگزار می شود.

با پایان یافتن این مسابقه، لیگ تیراندازی با کمان تا 15 فروردین ماه سال آینده تعطیل خواهد شد. بدین ترتیب هفته های هفتم تا یازدهم از گروه" ب" در دهه سوم فرودین ماه و دیدارهای هفته نهایی از گروه "الف" نیمه فروردین ماه با حضور 13 تیم برای شناخت قهرمانان اولین دوره لیگ تیراندازی با کمان در تهران پیگیری می شود.