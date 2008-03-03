  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۵۲

ارزش معاملات روزانه بورس کالای ایران از 66 میلیارد ریال گذشت

در معاملات امروز بورس کالای ایران،9 هزار و 225 تن انواع فولاد، قیر، ذرت و کنجاله دانه‌های روغنی به ارزش 66 میلیارد و 64 میلیون و 235 هزار ریال داد و ستد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز دوشنبه ، 14 هزار 295 تن عرضه در مقابل 16 هزار و 535 تن تقاضا برای محصولات فلزی، پتروشیمی و کشاورزی انجام شد که معاملات شامل 5 هزار و 70 تن عرضه و در مقابل 7 هزار و 190 تقاضا برای محصولات پتروشیمی، 8 هزار و 960 تن عرضه و در مقابل 9 هزار و 260 تن تقاضا برای محصولات فلزی و 265 تن عرضه و در مقابل 85 تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.

در رینگ محصولات پتروشیمی، در گروه قیر، یک هزار و 670 تن انواع قیر در 2 رینگ معاملاتی به ارزش 4 میلیارد و 383 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که از نظر وزن و ارزش 10/18 و 63/6 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.

در رینگ محصولات فلزی، در گروه فولاد ، 7 هزار و 470 تن انواع محصولات فولادی در 5 رینگ معاملاتی به صورت سلف و نقدی به ارزش 61 میلیارد و 351 میلیون و 860 هزار ریال داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 97/80 و 87/92 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در رینگ محصولات کشاورزی، در گروه کنجاله ، 40 تن کنجاله به صورت سلف در 3 رینگ معاملاتی به ارزش 188میلیون و 75 هزار ریال داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 43/0 و 28/0 درصد از کل بازار بود.

همچنین در گروه ذرت، 45 تن ذرت دانه‌ای به ارزش 141 میلیون و 300 هزار ریال به صورت سلف در یک رینگ معاملاتی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 50/0 و 22/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، در رینگ محصولات کشاورزی 175 تن شکر سفید عرضه شد که تقاضایی برای آن وجود نداشت.

کد مطلب 649217

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه