ارزش معاملات روزانه بورس کالای ایران از 66 میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز دوشنبه ، 14 هزار 295 تن عرضه در مقابل 16 هزار و 535 تن تقاضا برای محصولات فلزی، پتروشیمی و کشاورزی انجام شد که معاملات شامل 5 هزار و 70 تن عرضه و در مقابل 7 هزار و 190 تقاضا برای محصولات پتروشیمی، 8 هزار و 960 تن عرضه و در مقابل 9 هزار و 260 تن تقاضا برای محصولات فلزی و 265 تن عرضه و در مقابل 85 تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.
در رینگ محصولات پتروشیمی، در گروه قیر، یک هزار و 670 تن انواع قیر در 2 رینگ معاملاتی به ارزش 4 میلیارد و 383 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که از نظر وزن و ارزش 10/18 و 63/6 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.
در رینگ محصولات فلزی، در گروه فولاد ، 7 هزار و 470 تن انواع محصولات فولادی در 5 رینگ معاملاتی به صورت سلف و نقدی به ارزش 61 میلیارد و 351 میلیون و 860 هزار ریال داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 97/80 و 87/92 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.
در رینگ محصولات کشاورزی، در گروه کنجاله ، 40 تن کنجاله به صورت سلف در 3 رینگ معاملاتی به ارزش 188میلیون و 75 هزار ریال داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 43/0 و 28/0 درصد از کل بازار بود.
همچنین در گروه ذرت، 45 تن ذرت دانهای به ارزش 141 میلیون و 300 هزار ریال به صورت سلف در یک رینگ معاملاتی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 50/0 و 22/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.
بر اساس این گزارش، در رینگ محصولات کشاورزی 175 تن شکر سفید عرضه شد که تقاضایی برای آن وجود نداشت.
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