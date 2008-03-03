امیدوارم علی دایی در سمت جدیدش موفق باشد / همیشه در خدمت تیم ملی هستم

مهدی مهدوی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: خوشحالم که پس از مدتها تکلیف تیم ملی فوتبال کشورمان مشخص شد و این تیم می تواند با خیالی آسوده خود را برای حضور در ادامه بازیهای مقدماتی آماده کند.

مهدوی کیا ادامه داد: همه باید دست در دست هم دهیم تا تیم ملی فوتبال کشورمان با موفقیت در مرحله مقدماتی به جام جهانی صعود کند.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی این تیم گفت: امیدوارم علی دایی در سمت جدیدش هم موفق باشد. من هم مثل همیشه در خدمت تیم ملی هستم و با تمام وجود برای موفقیت تیم کشورم تلاش خواهم کرد.

مهدی مهدوی ‌کیا همچنین در گفتگویی با سایت باشگاه پرسپولیس که در خصوص مصدومیت قبل از دیدار با هامبورگ گفت: شرایط جوی نامناسب باعث شد در مرحله آخر تمرین و زمانی که می‎خواستم از روی موانع بپریم، سر خورده و مصدوم شدم. این بدشانسی من بود که بازی با هامبورگ را از دست دادم و باید چند روز استراحت مطلق داشته باشم و پس از آن نرم دویدن را آغاز کنم.

مصدومیت کمر، برای مهدی یک درد قدیمی است. وی دو سال پیش به دلیل مشکلی که در مهره کمرش داشت، زیر نظر پرفسور نعمتی جراحی کرد. کیا در این مورد خاطر نشان کرد: اگر پیش وی جراحی نمی‎کردم احتمالا باید از فوتبال خداحافظی می‌کردم. بعد از عمل، این مشکلات طبیعی است. همین که الان دارم فوتبال بازی می کنم، خودش نکته مهمی است.

مهدوی کیا از روز چهارشنبه تمرینات سبکش را آغاز می کند ولی باید برای بازگشت به تمرینات تیمی بیشتر صبر کند. با توجه به نظر پزشکان این تیم، وی 9 روز دیگر می‌تواند تمریناتش را با تیم آینتراخت از سر بگیرد.