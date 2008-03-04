به گزارش خبرنگار مهر، "در برابر باد" به تهیه‌کنندگی عباس رنجبر به سفارش شبکه آفتاب سیما استان مرکزی در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای تولید شده و حسین مشک‌آبادیان تدوین آن را به عهده داشته است. به گفته ارژنگ این مجموعه راهی شانزدهمین جشنواره مراکز استان‌ها شد و از یکی از شبکه‌های سراسری پخش می‌شود.

"در برابر باد" درباره فرزاد است که املاک زیادی از پدر مرحوم‌اش به ارث برده، اما بعد می‌فهمد املاک به نام او نیست و ... در این مجموعه امیریل ارجمند، حمید صفوی، محمد فیلی، صفا آقاجانی، آرمیتیس ورزنده، نوشین خانی، حشمت آرمیده، محمدعلی جهانی، مسعود حقی و چند بازیگر محلی بازی می‌کنند. فیلمنامه را مجتبی خشک دامن نوشته و تمام لوکیشن‌ها در ساوه بوده است.