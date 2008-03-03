داوطلبان اصلاح طلب به خاطر عدم فرصت تبلیغات انصراف دادند

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه پنجمین نشست مطبوعاتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با خبرنگاران داخلی و خارجی که عصر امروز با حضور حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری رئیس این ستاد، حسین مرعشی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران و عبدالله ناصری سخنگوی ستاد در محل ستاد مرکزی ائتلاف اصلاح طلبان در تهران برگزار شد مرعشی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا انتخابات فعلی را دموکراتیک می دانید یا خیر، گفت : آنچه که در کشور ما انجام می شود با کشورهای اروپایی تفاوت دارد.

وی توضیح داد در نظامیهای غربی دموکراسی با احزاب تکمیل می شود و این پالایشی را که امروز شورای نگهبان به عنوان یک نهاد حکومتی انجام می دهد احزاب انجام می دهند ولی ما نظام حزبی نداریم. ما با یک دموکراسی جوان مواجه هستیم و نباید این دموکراسی را با معیارهای مطلق غربی که سابقه چند قرنه دارند مقایسه کنیم.

مرعشی در پاسخ به سئوالی در مورد علت غیبت گروههایی چون خانه کارگر و حزب اسلامی کار در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت : این گروهها در ستاد ائتلاف فعال هستند. ماموریت های ستاد تقسیم شده است و ما مسائل کارگری را به عهده آنها گذاشته ایم.

موسوی لاری نیز گفت : در حوزه هایی که امکان رقابت باشد شرکت می کنیم چون معتقدیم اگر در مجلس اقلیتی باشند که برنامه های اصلاح طلبان را بیان کنند و از فرصت تریبون مجلس برای بیان دیدگاههای اصلاح طلبان بیان کنند مثبت است.

مرعشی در مورد معیارهای انتخاب افراد برای لیست سراسری اصلاح طلبان گفت : معیارهایی چون پایبندی به آموزه های امام، داشتن تجربه، پذیرش برنامه اصلاح طلبان برای اداره کشور، داشتن محبوبیت و روحیه تعامل با اقشار مختلف مردم از جمله معیارهای ما برای انتخاب افراد است.

عبدالله ناصری دیگر عضو ارشد ستاد ائتلاف اصلاح طلبان دلیل انصراف برخی از اصلاح طلبان را در روزهای اخیر را عدم وجود فرصت تبلیغاتی ذکر کرد.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد ارائه مستندات رد صلاحیت افراد از سوی وزارت کشور گفت : ما تا این ساعت هیچگونه مستنداتی دریافت نکرده ایم.

مرعشی نیز در مورد اشتراک لیست ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با حزب اعتماد ملی گفت : لیست ما دارای اشتراکات زیادی از 70 تا 90 درصد خواهد بود.

وی گفت : هدف ما بازگرداندن کشور به خردگرایی و میانه روی است.

موسوی لاری نیز در مورد زمان ارائه لیست نهایی اصلاح طلبان گفت : ما در حال نهایی کردن لیست خودمان هستیم و در اکثریت استانها حزب اعتماد ملی در کنار اصلاح طلبان است.

مرعشی در مورد نوع تبلیغات اصلاح طلبان گفت : بخشی از تبلیغات ما تبلیغات میدانی خواهد بود که از فردا شروع می شود و سعی می کنیم فضای عمومی شهرها را تحت تاثیر قرار دهیم و مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کنیم. بخش دوم تبلیغات ما اطلاع رسانی است که در قالب ارائه یک برنامه و زندگینامه کاندیداها در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت..