لکه ننگ بی اعتنایی به حوادث غزه از دامان شورای امنیت پاک نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محسن اسماعیلی با بیان این مطلب گفت: اگر کسانی بودند که هنوز هم در جنایتهای آمریکا تردید داشتند ، امروز دیگر شکی در این نیست که ریشه تمام جنایت ها به شیطان بزرگ ختم می شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: ممانعت مدعیان مبارزه با تروریسم از صدور یک بیانیه ساده از سوی شورای امنیت لکه ننگی است که هرگز از دامن آنان و از کارنامه ضعیف سازمان ملل پاک نخواهد شد.

اسماعیلی که در دوره آموزشی " تروریسم و مبارزه با آن " سخن می گفت برقراری رابطه میان تروریسم و دین را توطئه وقیحانه ای نامید که خصوصا پس از حوادث یازدهم سپتامبر طراحی و با کمک رسانه های وابسته اجرا شده است. او گفت: انتساب تروریسم به اسلام به استناد رفتار احتمالی برخی مسلمان نماهایی که نظیر القاعده ساخته و پرداخته سرویس های اطلاعاتی غرب هستند، به همان اندازه نادرست است که بخواهیم رفتار وحشیانه اسرائیل در غزه را به یهودیت نسبت دهیم یا جنایتهای آمریکا در سراسر جهان را پای مسیحیت بنویسیم.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) افزود: ریشه اصلی تروریسم دوری از اخلاق ، زیاده خواهی و عدم تحمل مخالف است و به همین دلیل برای مبارزه با آن راهی جز بازگشت بشریت به دامان پرمهر ادیان الهی نداریم. از این رو باید جهان را به قیام بشردوستانه همگانی برای احیای اخلاق و ارزش های الهی دعوت کنیم.

اسماعیلی در این دوره آموزشی پیشرفته که با حضور استادان برجسته داخلی و خارجی برگزار شده است، بازتعریف تروریسم و جداسازی آن از نهضت های آزادیبخش و دفاع مشروع را خواستار شد و به رسانه ها توصیه کرد تا رسالت تاریخی خود را در این مقطع زمانی به انجام برسانند. او گفت: همه آزادیخواهان و رسانه های مستقل باید به یاری مردم بی پناه غزه بشتابند و با برداشتن پرده تزویر و نفاق از چهره تروریسم دولتی زورگویان را به رعایت حقوق ستمدیدگان وادار کنند.

