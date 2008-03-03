شرکت اصولی عربستان در اجلاس سران عرب در دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، این منبع که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت: عربستان به طور اصولی در کنفرانس آتی سران عرب در دمشق شرکت خواهد کرد، اما در انتظار نتایج نشست چهارشنبه این هفته وزیران خارجه عرب در قاهره است که زمینه سازی برای برگزاری این کنفرانس را بررسی خواهد کرد.



این منبع درپاسخ به سوالی درباره سطح نمایندگی عربستان در اجلاس گفت: باید منتظر نتایج تماس های جاری درباره زمینه سازی برای برگزاری اجلاس باشیم.

این درحالی است که یک منبع مسئول عرب در کشورهای حوزه خلیج فارس به خبرگزاری فرانسه گفت: عربستان و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس منتظر دعوت سوریه از لبنان برای حضور در این اجلاس است تا سپس درباره حضور خود تصمیم گیری کند و اگر لبنان دعوت نشود، تعدادی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شرکت نخواهند کرد.



این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود: عربستان و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس معتقدند که اجلاس سران عرب مسئله ای درسطح جهان عرب است و نباید نوسان در روابط دوجانبه میان کشورهای عربی را با آن درآمیخت.

وی گفت: از این منظر، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس آتی شرکت خواهند کرد و درنتیجه باید لبنان در اجلاس شرکت کند و اگر رئیس جمهور لبنان انتخاب شود، از وی برای حضور در اجلاس دعوت شود اما اگر رئیس جمهور در جلسه 11 مارس انتخاب نشود، باید از دولت لبنان به ریاست فواد سنیوره دعوت شود.



این منبع عرب درعین حال درباره انتخاب رئیس جمهور لبنان در آینده نزدیک ابراز شک و تردید کرد.