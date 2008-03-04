امروز در تاریخ

معاهده پاریس :

در چنین روزی در سال 1235هجری شمسی، معاهده پاریس میان دو دولت ایران و انگلستان امضا شد . پس از عزل امیرکبیر و در دوران آقا محمد خان نوری که صد راعظمی خیانت پیشه بود ، اوضاع سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ایران به سوی قهقرا گرایید . در این زمان دوست محمد خان حاکم کابل سپاهی را تدارک دید و قصد تصرف هرات را کرد. در این میان حاکم هرات از حسام السلطنه والی خراسان کمک خواست اما پس از ورود سپاهیان ایران به این منطقه نسبت به آنان خیانت ورزید و به آنان حمله کرد. حسام السلطنه هرات را محاصره نمود و نهایتا آن را تصرف کرد. انگلیسی ها با در یافت اوضاع و وضعیت منطقه و اینکه افغانستان را یکی از اهداف استراتژیک خود می دانستند، منافع خود را در ضرر و زیان دیدند. بر این اساس نیروهای نظامی بریتانیا به سرعت عازم جنوب ایران شدند و جزایر خارک ، خرمشهر و بوشهر را به اشغال خویش در آوردند . میرزا آقاخان پس از وقوع چنین اتفاقی تصمیم به شناسایی دولت افغانستان گرفت و آن را در عهدنامه ای به نام عهد نامه پاریس معین ساخت. بنابر این معاهده ایران تعهد کرد هرات را تخلیه کند و ایضا تمامیت ارضی کشور افغانستان را به رسمینت بشناسد و همچنین تمامی دعاوی مرزی خود را با این کشور از طریق میانجی گری به انجام برساند .

درگذشت دکتر محمد مصدق :

درچنین روزی در سال1345ه ش ، دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران و یکی از قهرمانان نهضت ملی شدن نفت یده از جهان فروبست. دکتر محمد مصدق ، فرزند میرزا هدایت الله در تهران دیده به جهان گشود .وی پس از طی دوره های مقدماتی در تبریز و تهران به عنوان مستوفی محاسب خراسان مشغو ل به کار شد . این شغل روح پر تلاطم او را آرام نمی داد و به همین منظور به سوی نمایندگی مجلس شورای ملی گام برداشت و از سوی مردم تهران در دوره اول مجلس شورای ملی انتخاب شد اما به دلیل پایین بودن سن وی از میزان قانونی ، اعتبار نامه اش مورد تصویب قرار نگرفت . مصدق پس از آن برای ادامه تحصیل عازم فرانسه شد و در مدرسه علوم سیاسی پاریس مشغول به تحصیل گردید. وی سپس به سوئیس رفت و در دانشکده حقوق دانشگاه نوشاتل تا در یافت در جه دکترای حقوق خصوصی به تحصیل ادامه داد. او از پایان نامه خود با نام «وصیت در حقوق اسلام» دفاع کرد . مصدق پس از آن به ایران بازگشت و به عنوان والی فارس مشغول به کار گردید. وی چند بار به نمایندگی مجلس، وزیر مالیه و وزیر امور خارجه منصوب شد و آخرین سمت او نخست وزیری در اوایل دهه سی شمسی بود. مصدق روی هم رفته دو سال و چهار ماه نخست‌وزیر ایران بود، که این مدت شامل دو دوره است: آغاز نخست‌وزیری تا 25 تیر سال 1331 .و از 30 تیر همان سال تا کودتای 28 مرداد سال 1332 .

در دوره اول به علت استقلال رای مقابل مقابل شاه ایستاد و نظرات خود را اعمال نمود .مهمترین اقدامات او در دوران نخست وزیری اش را می توان در چند جمله خلاصه نمود : الف اخراج انگلیسی‌ها از پالایشگاه جنوب، ب - تصویب نهایی قانون ملی شدن صنعت نفت ایران ، ج - پایان دادن به اختیارات شرکت نفت ایران و انگلیس و د - پیروزی در دادگاه لاهه.

نهایتا پس از دو سال و چهار ماه نخست وزیری با وقوع کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 وی از قدرت خلع و پس از یک دادگاه به دوازده سال تبعید محکوم گردید. او همچنین آثار شایان توجهی در حوزه حقوق از خود به جای نهاده است که از میان آنها می توان به اصول و قوانین مالیه ، دستور در محاکم ، حقوق پارلمانی در ایران و اروپا، مدارک حقوق اسلامی و وصیت در مذهب شیعه به ضمیمه حقوق مدنیه و وصیت در حقوق اسلام اشاره کرد. وی در روستای احمد آباد قزوین در سال 1345 چشم از جهان فروبست .



تشکیل کمیته امداد امام خمینی :

در چنین روزی در سال1357 هجری شمسی کمیته امداد امام خمینی تاسیس شد . سابقه این کمیته به سالهای قیام امام خمینی در 1342 و 1343 باز می گردد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل آنکه یکی از اهداف و دغدغه های اصلی انقلاب اسلامی برقراری عدالت در سطح جامعه بود، تاسیس نهادی با همین عنوان و وظیفه در دستور کار رهبر کبیر انقلاب اسلامی قرار گرفت . این نهاد در واقع بیست و دو روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان خاص امام خمینی به عنوان دومین نهاد انقلابی در ایران تاسیس شد. نهاد یادشده مستقیما زیرنظر مقام ولایت به عنوان موسسه ای عام المنفعه و دایمی مشغول به کار شد. مرکز کمیته در تهران بود و مسئولین آن یک شورای پنج نفره بودند که بر اساس اساسنامه کمیته در جهت شناخت انواع محرومیت ها بر می آمدند و کمک های مردمی را در میان مستمندان توزیع می نمودند . این نهاد علاوه بر کمک های مادی در مسایلی چون رفع مشکلات آموزشی مناطق محروم، رفع مشکلات جوانان در شرف ازدواج و تهیه وسایل زندگی برای آنان ، و...فعالیت می نمود . علاوه بر این کمیته امداد امام خمینی در کشورهای مختلف نیز اقدام به انجام فعالیت های کمک رسانی کرده است که از میان این کشورهای می توان به لبنان، افغانستان ،جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و بوسنی و هرزگوین اشاره کرد .



غائله چهاردهم اسفند دانشگاه تهران :

در چنین روزی در سال 1359 برخی از گروهکهای مخالف برانداز و شماری از سران جریانهای مختلف که در اطراف بنی صدر جمع شده بودند و در پشت وی پناه گرفته بودند در دانشگاه تهران دست به حرکتی مذبوحانه زدند که نتیجه آن تحت فشار قرار دادن نیروهای انقلابی بود . این عمل و تظاهرات و غائله در شرایط و اوضاع و احوالی روی می داد که جنگ آغاز شده بود و ایران در شرایط کاملا بحرانی قرار داشت .



افتتاح خط آهن جدید در ایران :

در چنین روزی در سال 1377 ه ش ، خط آهن اردکان - چادرملو افتتاح شد .

آغاز نشست های قرارداد 1975 الجزایر :

در چنین روزی در سال 1975 میلادی نشست های تنظیم قرار داد الجزایر میان دولتین ایران و عراق آغاز شد . یک ماه وونیم پس از کنفرانس استانبول در جریان کنفرانس سران عضو اروپا با میانجیگری "هواری بومدین" رهبر فقید الجزایر ملاقاتی میان محمد رضا پهلوی (شاه ایران) و صدام حسین روی داد . نتیجه این دیدارصدور قرار الجزایر بود . به موجب این اعلامیه طرفین توافق کردند که مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ ( خط فرضی که از عمیق ترین قسمت قابل کشتی رانی بستر رودخانه عبور می کند ) تعیین نمایند و در مرزها نیز یک کنترل دقیق و موثری به منظور رفع هر گونه نفوذی که جنبه خرابکارانه داشته باشد اعمال نمایند. با هدف اجرای این اعلامیه وزاری خارجه ایران ، عراق و الجزایر از چنین روزی در سال 1975 تا سیزدهم ژوئن به ترتیب در تهران، بغداد، الجزایر و بغداد گردهم آمدند . نتیجه این چهار نشست امضای عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری میان ایران و عراق بود که در سیزدهم ژوئن سال 1975 صادر گردید. این عهدنامه دارای سه پروتکل ضمیمه و یک الحاقیه بود :

پروتکل راجع به علامتگذاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق .

پروتکل راجع به تعیین مرز در رودخانه های بین ایران و عراق

پروتکل مروبوط به امنیت در مرز ایران و عراق .

الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه

عهدنامه 1975 دارای 4 موافقتانمه تکمیلی نیز است که در بیست و ششم دسامبر 1975 د ر بغداد به امضا رسید .

این موافقتنامه ها عبارتند از:

موافقتنامه راجع به مقرررات مروبطو به کشتیرانی در اروند رود

موافقتنامه راجع به استفاده از آب رودخانه های مرزی

موافقتتنامه راجع به تعلیف احشام

موافقتنامه راجع به کلانتران مرزی

عهدنامه مذکور و سه پروتکل منظم آن و چهار موافقتنامه تکمیای به تصویب قوای مققننه ایران و عراق رسید .

نتیجتا بر اساس مفاد این عهد نامه طرفین مرزهای سرزمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخع 1913 و صورتجلسه های کمیسیون تعیین مرز مورخه 1914 باید تعیین نمایند. مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین و امنیت و اعتماد متقایل را در مرزهای طرفین ایجاد نمایند.

( برگرفته از کتاب روزها و رویدادها ، ج 2 )



قیام بر ضد دولت اطریش :

درچنین روزی در سال1848میلادی قیام مجارستانی های آزادی خواه برضد دولت اتریش به منظور مبارزه با سیاست استبدادی این کشور آغاز شد .



تولد لرد کلوین :

درچنین روزی در سال1824میلادی لرد کلوین فیزیکدان برجسته انگلیسی دیده به جهان گشود . او در حوزه فیزیک حرارت تحقیقات مفصلی را انجام داده است به همین دلیل درجه بندی سنجش دما و حرارت بنام این دانشمند نامگذاری شده است.



انتشار نخستین روزنامه رنگی :

در چنین روزی در سال 1986 میلادی نخستین روزنامه انگلیسی چهار رنگ جهان منتشر شد. روزنامه ها امروزه غالبا چهار رنگ منتشر می شوند .



درگذشت آدولف گوتلیب :

در چنین روزی در سال 1972 میلادی آدولف گوتلیب نقاش برجسته آمریکایی در هفتاد و یک سالگی درگذشت .



اشغال بخشی از هلند :



در چنینن روزی در سال 1793 میلادی نیروهای فرانسه منطقه جیر تودنبرگ هلند را به اشغال خود در آوردند .



رییس جمهوری آدامز :

در چنین روزی در سال 1797 میلادی جانم آدامز رییس جمهور آمریکا شد .



قبول آتش بس در آفریقای جنوبی :

در چنینن روزی در سال 1881 میلادی کارگر رییس جمهور آفریقای جنوبی، آتش بس در این کشور را قبول کرد .



آتش سوزی گسترده در شانگهای :

در چنین روزی در سال 1894 میلادی در شانگهای بر اثر یک آتش سوزی گسترده بسیاری از ساختمانهای این شهر ( قریب یک هزار ساختمان این شهر) در آتش سوختند .



فنلاند علیه آلمان :

در چنین روزی در سال 1945 میلادی فنلاند علیه آلمان نازی اعلان جنگ کرد .



انفجار زیر دریایی اوریدیس :

در چنین روزی در سال 1970 میلادی زیر دریایی اوریدیس ژاپن منفجر شد و از بین رفت .



قرار داد همکاری شوروی و لیبی :





زلزله در رومانی :

در چنین روزی در سال 1972 میلادی لیبی و شوروی سابق قرارداد صلح و همکاری مشترک امضا کردند .



در چنین روزی در سال 1977 میلادی بر اثر یک زلزله مهیب در رومانی بیش از یک هزار و پانصد نفر جان باختند .



نخستین شمار شیکاگو دیلی نیوز :



در چنین روزی در سال 1978 میلادی روزنامه شیکاگو دیلی نیوز یکی از معتبرترین روزنامه های آمریکایی برای نخستین بار منتشر شد .



روز قانون اساسی در آمریکا :



همه ساله چنین روزی به عنوان روز قانون اساسی در آمریکا گرامی داشته می شود .