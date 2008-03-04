دایی می تواند روی نیمکت تیم ملی بنشیند / سرمربی تیم ملی از خردادماه در کلاس A آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تصمیم فدراسیون جهانی فوتبال، مربیان تیم های مختلف می توانند تا سال 2010 با مدرک B کنفدراسیون قاره خود، روی نیمکت تیم ملی کشورشان بنشینند.

بر پایه این گزارش، البته از سال 2010 تا 2017 سرمربیان تیم های مختلف دنیا باید دارای مدرک A کنفدراسیون قاره ها باشند و از آن سال به بعد این مربیان در صورتی می توانند با دریافت مجوز بازی روی نیمکت تیم خود بنشینند که دارای گواهینامه حرفه ای مربیگری باشند.

در این بین علی دایی که خردادماه سال گذشته و در کلاس مرتضی محصص مدرس فیفا موفق به کسب مدرک B آسیا شد، مشکلی برای دریافت مجوز مربیگری جهت نشستن روی نیمکت تیم ملی کشورمان در مسابقات مقدماتی جام جهانی نخواهد داشت.

البته طبق تصمیم فدراسیون فوتبال و کمیته آموزش، علی دایی در خردادماه سال آینده در کلاس A بین المللی شرکت خواهد کرد تا در صورت موفقیت در این کلاس، حکم مربیگری A آسیا را دریافت کند.