شهرداری اردبیل برای رشد ورزش مدارس سرمایه گذاری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، اکبر نیکزاد عصر امروز در مراسم افتتاحیه اولین دوره مسابقات فوتسال آموزشگاه های اردبیل در سالن دو هزار نفری آسمانی افزود: توسعه ورزش مدارس از ضروریات است و برای نهادها و دستگاه های اجتماعی به ویژه شهرداری به عنوان متولی شهر بسیار حائز اهمیت است.

شهردار اردبیل عنوان کرد: اشاعه امور فرهنگی و ورزشی به مدارس در بالا بردن سطح آموزش و پرورش، تربیت و رشد و شکوفایی نوجوانان و جوانان اجتناب ناپذیر بوده و مثمرثمر خواهد بود.

وی بیان داشت: همگانی کردن ورزش در بین شهروندان و مدارس در کوتاه مدت باعث خواهد شد تا ورزش اردبیل به جایگاه اصلی و واقعی خود دست یابد.

نیکزاد با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقات ادامه داد: شهرداری اردبیل در راستای رونق بخشیدن به ورزش مدارس، ایجاد نشاط و شادابی بین جوانان و توسعه ورزش همگانی اقدام به برگزاری مسابقات فوتسال بین تیمهای دبیرستانی کرده است.

وی یادآور شد: همچنین این مسابقات به مناسبت استقبال از بهار و با شعار "پاکیزگی، تندرستی با ورزش" برگزار می شود.

شهردار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد 10 مجموعه زمین چمن مصنوعی مختص فوتسال در محلات مختلف این شهرستان توسط شهرداری خبر داد و خاطرنشان کرد: در سال آینده با توسعه ورزش محلات، مسابقات مختلفی بین این محلات برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: شهرداری در صورت آمادگی سازمان آموزش و پرورش، مدارس راهنمایی و مدارس دخترانه به برگزاری این مسابقات در بین دانش آموزان راهنمایی و دخترانه نیز مبادرت خواهد کرد.

در اولین دوره مسابقات فوتسال آموزشگاه های اردبیل 22 تیم از دبیرستانهای این شهرستان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.