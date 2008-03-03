اولادی از دو هفته دیگر تمریناتش را آغاز می کند / تمجید سرمربی جدید الشارجه از شجاعی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد اولادی که در جریان بازی این تیم مقابل الظفره به خاطر خطای شدید الرباطی، مدافع تونسی حریف با شکستگی استخوان نازک نی پا مواجه شد و دو ماه از مسابقات دور ماند برای درمان مصدومیت خود در تهران به سر می‌برد و از دو هفته دیگر تمریناتش را آغاز می کند.

این بازیکن که در این مدت زیر نظر پزشکان ایرانی، دوران مصدومیت را پشت سر بگذارد، دو هفته پیش گچ پایش را باز کرد. وی در حال حاضر روزانه دو جلسه تمرینات فیزیوتراپی و آب درمانی را انجام می دهد.

طبق پیش بینی پزشکان اولادی از 14 روز دیگر می تواند تمرینات سبک را آغاز کند، به همین دلیل وی چند روز دیگرراهی امارات خواهد شد تا مراحل پایانی فیزیوتراپی را در دبی پشت سر بگذارد.

از سوی دیگر مسئولان باشگاه الشارجه امارات وجد الصید تونسی را به عنوان جانشین " فان درلیم هلندی" انتخاب کردند که روز شنبه و پس از شکست برابر الوصل در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی امارات و حذف از این مسابقات برکنار شد.

این مربی تونسی پس از تصدی این سمت، برخلاف فان درلیم اعلام کرد که مسعود شجاعی یکی از بهترین بازیکنان خارجی لیگ امارات است و نباید به راحتی نیمکت نشین می شد.

فان درلیم هلندی پس از دو شکست برابر الجزیره و النصر در لیگ امارات با اولتیماتوم باشگاه الشارجه مواجه و دیدار برابر الوصل در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی امارات آخرین فرصت وی برای حضور روی نیمکت این تیم بود.

البته مسئولان باشگاه الشارجه استفاده نکردن بدون دلیل موجه از مسعود شجاعی را هم یکی از دلایل برکناری این مربی هلندی دانستند. وی که با این باشگاه قرارداد دارد به احتمال زیاد تا پایان فصل در تیم های پایه الشارجه فعالیت خواهد کرد.