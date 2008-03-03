نتایج سفر عراق آثار بسیار مهمی در معادلات جهانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمود احمدی نژاد پس از سفر دو روزه خود به عراق درفرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت : ترس دشمنان از همگرایی، همکاری و هماهنگی دو ملت به گونه ای است که نمی خواهند دو کشور ایران و عراق با استفاده از استعدادهای خود گسترش پیدا کنند ولی امروز بعد از انجام این سفر این دو کشور در کنار هم قرار گرفته اند که آثار بسیار مهمی در معادلات جهانی خواهند گذاشت.

وی افزود : از گذشته دور تلاش می شد که دو ملت ایران و عراق در کنار هم قرار نگیرند و نگذارند دولتی که توسط ملت عراق بر روی کار آمده فعالیت کند. آنها تلاش کردند تا دولت عراق را در مجامع بین المللی منزوی کنند.

رئیس جمهور گفت : متاسفانه بسیاری از این کشورها به طور مشهود تبلیغ کردند تا کشورهای جهان با عراق ارتباط برقرار نکنند و از سوی دیگر عراق نیز نتواند در معادلات سیاسی به ویژه منطقه نقش خود را ایفا کند.

وی با بیان اینکه این سفر گام مهمی در پیشرفت این کشور داشته و خواهد داشت گفت : ما در این سفر قراردادهای متعددی در بخشهای مختلف از جمله نفت، نیرو و انرژی، حمل و نقل، راه آهن، گمرک، استاندارد، ایجاد شهرکهای صنعتی در نقاط مرزی و توسعه همکاری معدنی و صنعتی با مسئولان عراقی به امضا رساندیم که به نظر می رسد پایه خوبی برای همکاریهای گسترده و سرمایه گذاری مشترک در زمینه های مختلف در آینده نزدیک بوجود آید.

دکتر احمدی نژاد در ادامه با اشاره به دیدارهای متعدد خود با مسئولان عراقی گفت : هیئت ایرانی در ضمن توافقات اقتصادی دیدارهای متعددی با اعضای مجلس عراق، سران عشایر، فرهنگیان، اساتید، دانشگاهیان، علمای عراق، و همچنین با مسئولان این کشور و آقای حکیم داشت که در برخی از این دیدارها فضای جلسه فضایی بسیار دوستانه و سازنده بود چرا که تمامی مسئولین عراقی خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق بودند.

وی خاطرنشان کرد : در شرایط فعلی وظیفه ما بود که به عراق سفر کنیم و همبستگی خود را با آنان اعلام کنیم و در شرایط سختی که مردم این کشور قرار گرفته اند با آنان همدردی و کمک کنیم تا با استعدادهای موجود دو ملت، کشور عراق نیز پیشرفت کند .

رئیس جمهور در پایان دو ملت ایران و عراق را دو ملت بزرگ و دارای تمدن خواند و گفت : دو کشور ایران و عراق به طور طبیعی با یکدیگر متحد هستند و از همه ظرفیتها و شرایط موجود برای اتحاد همه جانبه استفاده می کنند.