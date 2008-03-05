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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۴۳

عناوین دروس آزاد حوزه علمیه دانشجویی تهران اعلام شد

عناوین دروس آزاد حوزه علمیه دانشجویی تهران اعلام شد

دروس آزاد حوزه علمیه دانشجویی تهران در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه با حضور علاقمندان برگزار می شود.

مدیر حوزه علمیه دانشجویی شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : در روزهای دوشنبه هر هفته، روش تحقیق، آیات اثبات ولایت و آشنایی با مکاتب غربی با حضور اساتید عاشوری، نجارزادگان و خسروپناه از ساعت 16 تا 20 برگزار می شود.

حجت الاسلام علی رضا حیدرزاده افزود: در روزهای سه شنبه نیز کلاسهای معرفت شناسی از ساعت 16 و در روزهای چهارشنبه شرح نهج البلاغه توسط حجت الاسلام مجد و شرح حدیث کافی توسط استاد برازش برگزار می شود.

وی افزود: شرکت در این کلاسها آزاد بوده و علاقمندان می توانند برای ثبت نام به حوزه علمیه دانشجویی واقع در خیابان انقلاب اسلامی، بین قدس و وصال کوچه اسکو مراجعه کنند.

کد مطلب 649240

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