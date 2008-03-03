کاوه برنده اولین دیدار مرحله رده بندی لیگ بسکتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر‏، در این دیدار که از ساعت 16 در تالاربسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد تیم کاوه تهران با نتیجه 103 بر94 حریف اصفهانی خود را شکست داد. در جریان این بازی شاگردان فرزاد کوهیان پس از پیروزی 27 بر19 در کوارتر نخست، متحمل شکست 34 بر27 در کوارتر دوم شدند.

با این حال بازیکنان کاوه کوارترهای سوم و چهارم را هم با برتری 20 بر19 و 29 بر22 به پایان رساندند تا در نهایت برنده اولین دیدار رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور باشند.

مرحله رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به صورت 2 از 3 برگزار می شود. دیدار دوم تیم های کاوه تهران و ذوب آهن اصفهان چهارشنبه هفته جاری در سالن ملت اصفهان برگزار خواهد شد.

نخستین دیدار فینال لیگ برترمیان تیم های مهرام و صباباتری تهران از ساعت 18 در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آغاز شده است.